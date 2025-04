Căn hầm bí ẩn, khách sạn Sofitel Legend Métropole, khách sạn 5 sao ở Hà Nội, Joan Baez

"Những năm chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ, người dân Hà Nội không thể nào quên tiếng báo động: 'Đồng bào chú ý! Máy bay địch cách Hà Nội... cây số về phía Tây. Đồng bào cần bình tĩnh vào hầm trú ẩn. Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý'.

Những nhân viên khách sạn ở thời điểm đó cho biết, khi tiếng loa báo động vang lên, họ nhanh chóng hướng dẫn các vị khách di chuyển xuống hầm. Có ngày, khách và nhân viên phải xuống hầm nhiều lần, thậm chí ở qua đêm. Căn hầm được xây dựng rất kiên cố nhưng trong những trận bom lớn, hầm vẫn rung lên", bà Huyền kể với du khách.

Bước vào căn phòng cuối trong hầm (tính từ cửa lên xuống phía hồ bơi), bà Huyền bật chiếc loa nhỏ.

Tiếng còi báo động không kích, tiếng bom rơi inh tai, tiếng một bà mẹ gọi tên con sau trận bom dội xuống Hà Nội và giai điệu ca khúc ''Where are you now, my son?'' (tạm dịch: Con ơi, giờ con ở đâu?) của Joan Baez vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

"Khi ca khúc cất lên, nhiều vị khách đã rơi nước mắt, thậm chí ôm chầm lấy tôi vì xúc động. Họ cảm nhận được sự mất mát quá to lớn của cuộc chiến nhưng cũng rất ngưỡng mộ sự kiên cường của người dân Hà Nội nói riêng, người dân Việt Nam nói chung", bà Huyền chia sẻ.

Tại căn phòng cuối cùng trong hầm có treo hình ảnh của Joan Baez trong chuyến trở lại đây vào năm 2013. Bà không chỉ là một ca sĩ/nhạc sĩ mà còn là một nhà hoạt động vì hòa bình.

Năm 1972, bà đến Hà Nội và lưu trú tại khách sạn này. "13 ngày ở Hà Nội thì có đến 11 ngày hứng bom", Joan Baez nhớ lại trong hồi ký của mình.