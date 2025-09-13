Cần duy trì bảng giá đất 5 năm một lần; Hà Nội có nhà ở xã hội mới tại xã Hoài Đức

Sau đây là phần tổng hợp các tin tức bất động sản nổi bật trong tuần.

Phó thủ tướng: Cần duy trì bảng giá đất 5 năm một lần, kèm hệ số K

Mới đây, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2024.

Đáng chú ý, liên quan tới việc xác định giá đất, Phó thủ tướng đồng tình với quan điểm cần duy trì bảng giá đất 5 năm một lần, kèm hệ số điều chỉnh theo biến động thị trường. Hệ số này phải có phương pháp xác định rõ ràng, căn cứ pháp lý cụ thể và quy định ngưỡng biến động để điều chỉnh. Về lâu dài, cần tiến tới một giá đất thống nhất trên cơ sở dữ liệu đất đai, nhưng trước mắt vẫn phải áp dụng bảng giá và hệ số.

Phó thủ tướng đồng tình với quan điểm cần duy trì bảng giá đất 5 năm một lần, kèm hệ số K. Ảnh: VGP



Nhiều đại biểu cũng thống nhất việc giữ chu kỳ 5 năm đối với bảng giá đất, đồng thời bổ sung cơ chế điều chỉnh hằng năm bằng hệ số hoặc xây dựng lại bảng giá mới nếu thị trường biến động lớn. Mục tiêu của chính sách là phản ánh sát thực tế và giảm chồng chéo, tiết kiệm nguồn lực.

Các đề xuất về việc xác định giá đất chỉ là một trong số các thay đổi có trong dự thảo. Theo Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, dự thảo Luật sẽ tập trung vào 3 nhóm nội dung chính.

Nhóm 1 là các nội dung đã được nêu trong Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 18. Nhóm 2 là các nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh. Nhóm 3 là các nội dung sửa đổi liên quan đến phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền để thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Tài chính đề xuất mức thu tiền sử dụng đất khi chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở

Mới đây, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc tháo gỡ, xử lý vướng mắc liên quan đến tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở.

Theo đó, Nghị quyết này quy định về việc tháo gỡ, xử lý vướng mắc liên quan đến tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền đất ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính trước ngày 1/7/2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở theo quy định tại Điều 156 Luật Đất đai năm 2024.

Nếu diện tích đất chuyển mục đích sử dụng vượt hạn mức giao đất ở tại địa phương, mức thu tối thiểu sẽ là 50% tiền sử dụng đất. Ảnh: Thanh Vũ



Theo dự thảo Nghị quyết, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền đất ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính trước ngày 1/7/2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở, thì UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh quy định mức thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp này theo nguyên tắc như sau:

Đối với diện tích đất chuyển mục đích sử dụng mà trong hạn mức giao đất ở tại địa phương, mức thu tiền sử dụng đất không thấp hơn 30% tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở được tính theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Đối với diện tích đất vượt hạn mức giao đất ở tại địa phương, mức thu tối thiểu là 50% tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở được tính theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhưng tối đa không quá 500 m2.