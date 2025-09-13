Cần duy trì bảng giá đất 5 năm một lần; Hà Nội có nhà ở xã hội mới tại xã Hoài Đức

Sau đây là phần tổng hợp các tin tức bất động sản nổi bật trong tuần.
Phó thủ tướng: Cần duy trì bảng giá đất 5 năm một lần, kèm hệ số K
Mới đây, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2024.
Đáng chú ý, liên quan tới việc xác định giá đất, Phó thủ tướng đồng tình với quan điểm cần duy trì bảng giá đất 5 năm một lần, kèm hệ số điều chỉnh theo biến động thị trường. Hệ số này phải có phương pháp xác định rõ ràng, căn cứ pháp lý cụ thể và quy định ngưỡng biến động để điều chỉnh. Về lâu dài, cần tiến tới một giá đất thống nhất trên cơ sở dữ liệu đất đai, nhưng trước mắt vẫn phải áp dụng bảng giá và hệ số.
|Phó thủ tướng đồng tình với quan điểm cần duy trì bảng giá đất 5 năm một lần, kèm hệ số K. Ảnh: VGP
Nhiều đại biểu cũng thống nhất việc giữ chu kỳ 5 năm đối với bảng giá đất, đồng thời bổ sung cơ chế điều chỉnh hằng năm bằng hệ số hoặc xây dựng lại bảng giá mới nếu thị trường biến động lớn. Mục tiêu của chính sách là phản ánh sát thực tế và giảm chồng chéo, tiết kiệm nguồn lực.
Các đề xuất về việc xác định giá đất chỉ là một trong số các thay đổi có trong dự thảo. Theo Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, dự thảo Luật sẽ tập trung vào 3 nhóm nội dung chính.
Nhóm 1 là các nội dung đã được nêu trong Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 18. Nhóm 2 là các nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh. Nhóm 3 là các nội dung sửa đổi liên quan đến phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền để thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.
Bộ Tài chính đề xuất mức thu tiền sử dụng đất khi chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở
Mới đây, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc tháo gỡ, xử lý vướng mắc liên quan đến tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở.
Theo đó, Nghị quyết này quy định về việc tháo gỡ, xử lý vướng mắc liên quan đến tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền đất ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính trước ngày 1/7/2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở theo quy định tại Điều 156 Luật Đất đai năm 2024.
|Nếu diện tích đất chuyển mục đích sử dụng vượt hạn mức giao đất ở tại địa phương, mức thu tối thiểu sẽ là 50% tiền sử dụng đất. Ảnh: Thanh Vũ
Theo dự thảo Nghị quyết, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền đất ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính trước ngày 1/7/2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở, thì UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh quy định mức thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp này theo nguyên tắc như sau:
Đối với diện tích đất chuyển mục đích sử dụng mà trong hạn mức giao đất ở tại địa phương, mức thu tiền sử dụng đất không thấp hơn 30% tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở được tính theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
Đối với diện tích đất vượt hạn mức giao đất ở tại địa phương, mức thu tối thiểu là 50% tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở được tính theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhưng tối đa không quá 500 m2.
Trong đó, nếu diện tích đất vượt hạn mức giao đất ở tại địa phương quá 500 m2, mức thu sẽ là 100% tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở được tính theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
Lưu ý, mức thu nêu trên chỉ được tính một lần cho một hộ gia đình, cá nhân. Lần chuyển mục đích sau thu tiền sử dụng đất tính theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
Mức thu cụ thể đối với trường hợp nêu trên do UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh quy định. Trong đó, hạn mức giao đất để tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất được tính tại thời điểm quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Việc xác định diện tích đất trong hạn mức phải đảm bảo nguyên tắc mỗi hộ gia đình (bao gồm cả hộ gia đình hình thành do tách hộ theo quy định của pháp luật), cá nhân chỉ được xác định diện tích đất trong hạn mức giao đất ở một lần.
TP.HCM kiểm định chất lượng 156 chung cư cũ
Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND các xã phường đặc khu về việc rà soát, kiểm định chất lượng chung cư cũ trên địa bàn.
Theo đó, từ báo cáo đề xuất của các quận, huyện trực thuộc UBND TP.HCM trước đây và báo cáo đề xuất của UBND các phường, Sở Xây dựng đã tổng hợp danh sách đề xuất 156 chung cư cũ (gồm 193 lô) cần kiểm định.
|Một khu chung cư cũ ở TP.HCM.
Trong số này có 57 chung cư cũ đề xuất thực hiện kiểm định mới; 99 chung cư đề xuất kiểm định lại do đa số các chung cư này đều đã được kiểm định trong giai đoạn năm 2016-2017 có kết quả kiểm định cấp C, cần thiết thực hiện kiểm định, đánh giá lại chất lượng công trình.
Đối với các chung cư cũ đã được kiểm định trong giai đoạn năm 2016 - 2017 có kết quả kiểm định cấp B, không thực hiện kiểm định lại trong thời điểm hiện nay do chưa cần thiết.
Với các chung cư cũ được đề xuất kiểm định lại trên địa bàn 30 phường, Sở Xây dựng đề nghị các phường bổ sung dự trù kinh phí kiểm định, kiểm định lại từng lô, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 12/9.
Được biết trên địa bàn Thành phố (trước hợp nhất) có 474 chung cư được xây dựng trước năm 1975. Đến nay, 462 chung cư trong số này đã được kiểm định và xác định gồm 332 chung cư cấp B (chiếm 72%), 114 chung cư cấp C (25%) và 16 chung cư cấp D (3%).
Có 5 chung cư được giải tỏa không cần kiểm định, 7 chung cư đang được rà soát lại nên chưa kiểm định.
Khánh Hòa có thêm 2 khu đô thị gần 69.000 tỷ đồng
Ngày 9/9, Ban quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-KKTKCN chấp thuận nhà đầu tư dự án Dự án Khu đô thị mới cao cấp Đầm Môn và Quyết định số 102/QĐ-KKTKCN chấp thuận nhà đầu tư dự án Dự án Khu đô thị mới cao cấp Tu Bông.
Cụ thể, theo Quyết định chấp thuận nhà đầu tư số 101/QĐ-KKTKCN do Ban quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa cấp với nội dung chấp thuận liên doanh Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc và Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long là nhà đầu tư thực hiện khu đô thị Đầm Môn.
|Vịnh Vân Phong nơi hai dự án có vốn đầu tư gần 69.000 tỷ đồng được cấp phép.
Địa điểm thực hiện dự án tại Đại Lãnh thuộc tỉnh Khánh Hòa. Tiến độ thực hiện dự án từ quý II/2025 đến quý IV/2034.
Khu đô thị mới Đầm Môn có quy mô sử dụng đất hơn 1.440 ha, trong đó có hơn 82 ha đất hình thành từ lấn biển và 3,99 ha đất phát triển nhà ở xã hội. Quy mô dân số dự kiến là 28.540 người.
Nơi đây dự kiến có khoảng 791 căn liền kề, 592 căn biệt thự, 858 căn hộ chung cư, 352 căn hộ nhà ở xã hội; các công trình dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú du lịch; các công trình công cộng khác phục vụ cho đơn vị ở và đô thị. Tổng vốn đầu tư chưa gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 25.000 tỷ đồng. Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 526 tỷ đồng.
Cũng trong ngày 9/9, Ban quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa cũng cấp thêm một Quyết định chấp thuận nhà đầu tư số 102/QĐ-KKTKCN cho liên doanh hai doanh nghiệp Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc và Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long là nhà đầu tư thực hiện khu đô thị mới Tu Bông.
Địa điểm thực hiện dự án tại xã Tu Bông, xã Vạn Thắng và một phần xã Đại Lãnh thuộc tỉnh Khánh Hòa. Tiến độ thực hiện dự án từ quý II/2025 đến quý IV/2034.
Quy mô sử dụng đất hơn 2.579 ha, trong đó có hơn 621,8 ha đất hình thành từ lấn biển và 7,18 ha đất phát triển nhà ở xã hội. Quy mô dân số dự kiến tại dự án là 74.700 người.
Sản phẩm nhà ở gồm khoảng hơn 1.000 nhà ở liền kề, 609 căn nhà ở biệt thự, 3.812 căn chung cư, 1.130 căn nhà ở xã hội cùng các công trình dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú du lịch; công trình công cộng khác phục vụ cho đơn vị ở và đô thị.
Dự án này có tổng vốn đầu tư bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 43.000 tỷ đồng.
Cả hai dự án trên đều nằm trong khu kinh tế Vân Phong, trong đó hai dự án trên được lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Được biết, khu kinh tế Vân Phong rộng khoảng 150.000 ha, trong đó hơn một nửa là diện tích mặt nước, còn lại là đất liền và đảo. Toàn khu được chia thành 19 phân khu, là một trong ba vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa, hướng tới phát triển về cảng biển, dịch vụ hậu cần, đô thị, dịch vụ nghỉ dưỡng...
Hà Nội có nhà ở xã hội mới tại xã Hoài Đức, đáp ứng chỗ ở cho 2.058 người
Mới đây, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 4644/QĐ-UBND ngày 9/9/2025 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở xã hội Đức Thượng (xã Hoài Đức).
Theo quyết định, phạm vi ranh giới khu vực nghiên cứu phía Tây Nam giáp đường quy hoạch 24 m và khu dân cư hiện có. Phía Tây Bắc giáp đường quy hoạch 24 m. Phía Đông Bắc giáp đất trống. Phía Đông Nam giáp kênh mương và khu tập thể xí nghiệp thuốc thú y.
Chủ đầu tư dự án là Công ty CP Đầu tư & Phát triển nguồn nhân lực Đức Thượng. Tổng diện tích khu đất là 2,7 ha, quy mô dân số khoảng 2.058 người. Dự án sẽ bao gồm các khối nhà chung cư gồm nhà ở xã hội và công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại, nhà ở thương mại cao 19 - 20 tầng.
Hà Nội mở bán nhà ở xã hội gần đường sắt Cát Linh - Hà Đông, giá chỉ 13,6 triệu đồng/m2
Theo Sở Xây dựng TP. Hà Nội, khu nhà ở xã hội Phú Lãm (quận Hà Đông cũ, nay là phường Phú Lương) đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua đối với 128 căn hộ. Tương tự mức giá được công bố vào 9 năm trước, giá các căn hộ hiện nay vẫn “đứng yên” ở mức 13,6 triệu đồng/m2.
|Trên thị trường chuyển nhượng, giá căn hộ tại nhà ở xã hội Phú Lãm dao động khoảng 48 - 50 triệu đồng/m2. Ảnh: Chủ đầu tư Hải Phát
Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể mua căn hộ tại dự án này. Theo đó, đối tượng nộp hồ sơ chỉ bao gồm các khách hàng đang thuê nhà ở xã hội tại đây và đã đủ thời hạn thuê 5 năm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ sẽ kéo dài đến hết ngày 1/10. Địa điểm nộp hồ sơ là địa chỉ CTCP Đầu tư Hải Phát tại tầng 5, tòa CT3, The Pride, khu đô thị mới An Hưng (phường Hà Đông).
Một trong những điểm cộng của khu nhà ở xã hội này là yếu tố vị trí. Dự án chỉ cách ga Yên Nghĩa (điểm ga cuối của đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông) khoảng hơn 1 km. Ngoài ra, nơi này còn nằm gần Trường Đại học Đại Nam, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại và một số cụm công nghiệp, nhà máy. Hiện trên thị trường, giá căn hộ tại đây khoảng 48 - 50 triệu đồng/m2.
Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 587 tỷ đồng
Ngày 11/9, ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam thuộc TP Đà Nẵng, đã ký Quyết định số 327/QĐ-KKTCN, chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà ở xã hội Khu chung cư An Phú, tại phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng.
|Dự án Nhà ở xã hội Khu chung cư An Phú dự kiến cung cấp khoảng 700 căn hộ.
Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư 587,9 tỷ đồng. Dự án diện tích đất sử dụng 20.000 m2; xây dựng hoàn thiện 4 khối chung cư nhà ở xã hội (A1, A2, B1, B2). Dự án có quy mô 9 tầng, dự kiến cung cấp khoảng 700 căn hộ. Nhà ở xã hội dạng chung cư được thiết kế, xây dựng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Ngoài ra dự án còn có xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
Dự án được chia làm 2 giai đoạn, trong đó từ quý III/2025 đến quý II/2027 hoàn thành thủ tục đầu tư, triển khai đầu tư xây dựng khối chung cư block A1, A2 và các công trình hạ tầng kỹ thuật; nghiệm thu hoàn thành và đi vào hoạt động. Giai đoạn 2: Từ quý III/2027 đến quý IV/2028: Đầu tư xây dựng khối chung cư block B1, B2; nghiệm thu hoàn thành và đi vào hoạt động.
Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, kể từ ngày được Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.
378 căn hộ nhà ở xã hội được phép mở bán, cho thuê tại Dự án IEC Residences
Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua đối với 378 căn hộ tại tòa CT2 của Dự án Nhà ở thuộc quy hoạch Khu thiết chế công đoàn tỉnh Bình Định (tên thương mại là IEC Residences Quy Nhơn).
|Dự án Nhà ở thuộc quy hoạch Khu thiết chế công đoàn tỉnh Bình Định thuộc Khu đô thị Long Vân. Ảnh: Công ty IEC.
Theo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, 378 căn nhà ở tại Dự án Nhà ở thuộc quy hoạch Khu thiết chế công đoàn tỉnh Bình Định đủ điều kiện của nhà ở hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo quy định tại Điều 24, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15.
Các căn này thuộc tòa CT2, từ tầng 2 đến tầng 15, có diện tích lần lượt 46,5 m2; 47 m2; 56,5 m2; 57 m2; 62 m2; 62,5 m2; 65,5 m2; 70 m2.
Theo Biên bản kiểm tra công trình xây dựng tại dự án vào ngày 8/8/2025 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, dự án đã thi công xây dựng hoàn thành hệ thống đường giao thông; hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng; hệ thống cấp, thoát nước, trạm xử lý nước thải, cảnh quan sân vườn (hoàn thành đến 90%), cơ bản đảm bảo theo tiến độ thực hiện dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Tòa CT2 (số lượng 378 căn) hiện đã thi công xong phần móng đến cos +0,00, đang triển khai thi công lắp dựng cốt thép dầm sàn tầng 2.
Dự án có diện tích 3,7 ha được thực hiện tại Khu CC-09, thuộc Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (nay là phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai). Dự án có quy mô 4 tòa nhà cao 15 tầng với số lượng 1.498 căn hộ. Tổng vốn đầu tư hơn 1.128 tỷ đồng.