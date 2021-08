Cần có giải pháp đồng bộ để giải quyết tình trạng nuôi nhốt hổ trái phép

Công an phát hiện, bắt giữ vụ nuôi nhốt trái phép 17 con hổ tại xã Đô Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An)

Ông Trịnh Lê Nguyên, Giám đốc PanNature cho biết: Tình trạng buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD), nhất là tiêu thụ hổ ở các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa diễn ra ngày càng phức tạp và các đối tượng vô cùng manh động. Vụ tịch thu 17 cá thể tại hai hộ nhà dân ở Đô Thành, Nghệ An vào rạng sáng 4/8, và trước đó là vụ tịch thu 7 cá thể hổ con vận chuyển trái phép từ Hà Tĩnh sang Nghệ An tiêu thụ có lẽ mới chỉ là một phần của bức tranh về tình trạng nuôi nhốt ĐVHD bất hợp pháp này.