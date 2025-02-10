Cần câu cơm của 'tổng tài chợ đêm Đà Lạt' bị tịch thu

Những ngày gần đầy, cộng đồng mạng bày tỏ sự thích thú, rần rần chia sẻ hình ảnh của nam thanh niên được gọi là “tổng tài chợ Đà Lạt”. Được biết, chàng trai này là Xuân Thành (SN 2005), từng nổi tiếng từ khi 10 tuổi vì theo phụ mẹ bán bánh tráng nướng tại chợ Đà Lạt. Hiện tại, Xuân Thành đang tự kinh doanh riêng, bán phô mai nướng tại chợ đêm.

Song, điều khiến nhiều người chú ý là bởi Xuân Thành thường ăn diện khá bảnh bao như áo sơ mi, quần âu, đầu đội mũ phớt. Không những thế, khi bán hàng, anh còn liên tục biểu diễn kèm theo vũ đạo, múa lửa,... để thu hút khách hàng. Cũng chính bởi diện mạo này mà nhiều người gọi anh là “Muzan chợ đêm” bởi có chiếc mũ tạo hình gần giống với nhân vật trong anime.﻿