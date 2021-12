Your browser does not support the audio element.

Ghi nhận của PV Dân trí, khoảng 23h đêm 23/12, đơn vị có trách nhiệm lập rào chắn, ngăn phương tiện đi vào làn giữa cầu Chương Dương.

Đại diện Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội (GTVT) cho biết, tối 23/12, cán bộ làm nhiệm vụ kiểm định mức độ võng của cầu. Cụ thể, khoảng 6 xe tải khối lượng 27-30 tấn/xe sẽ đỗ tại 3 điểm để thiết bị máy móc đánh giá độ võng của cầu đang ở mức độ nào.