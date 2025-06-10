Cận cảnh UAV 'made in Vietnam' đầu tiên sở hữu động cơ phản lực

UAV "made in Vietnam" này sở hữu động cơ phản lực, mang lại tốc độ, trần bay và phạm vi hoạt động ấn tượng, giúp phương tiện này có thể hoán cải thành vũ khí chiến đấu lợi hại.
THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN
Hotline: 0934 036 286
Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.
Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018
Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN
Liên hệ quảng cáo:
POWERED BY
ONECMS - A PRODUCT OF
NEKO