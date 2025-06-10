Cận cảnh UAV 'made in Vietnam' đầu tiên sở hữu động cơ phản lực

06/10/2025 09:57

UAV "made in Vietnam" này sở hữu động cơ phản lực, mang lại tốc độ, trần bay và phạm vi hoạt động ấn tượng, giúp phương tiện này có thể hoán cải thành vũ khí chiến đấu lợi hại.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/can-canh-uav-made-in-vietnam-dau-tien-so-huu-dong-co-phan-luc-2448788.html
https://vietnamnet.vn/can-canh-uav-made-in-vietnam-dau-tien-so-huu-dong-co-phan-luc-2448788.html
            • Mặc định

