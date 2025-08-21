Cận cảnh Toyota Vios hybrid vừa ra mắt

Ngày 21/8, Toyota Thái Lan chính thức trình làng phiên bản hybrid của dòng sedan Yaris Ativ. Thực tế, đây là tên gọi khác của dòng sedan Toyota Vios đang bán tại Việt Nam và một số nước Đông Nam Á khác.

Mẫu xe có hai phiên bản gồm: Yaris Ativ HEV Premium giá 729.000 baht (khoảng 579 triệu đồng) và Yaris Ativ HEV GR Sport giá 769.000 baht (khoảng 619 triệu đồng).

Về thiết kế, phiên bản Premium trang bị đèn trước/sau LED, lưới tản nhiệt có viền crôm tối màu phía trên và màu xám kim loại phía dưới, gương chiếu hậu sơn cùng màu thân xe kèm đèn báo rẽ LED, gập điện tự động. Xe sử dụng mâm hợp kim 16 inch hai tông màu thiết kế mới.

Trong khi đó, bản GR Sport mang phong cách thể thao nổi bật hơn với lưới tản nhiệt mới kèm logo GR, gói bodykit GR-S bao gồm cản trước, ốp hông, cản sau, cánh gió đuôi và mui sơn đen.