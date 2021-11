Cận cảnh tòa nhà kỹ sư Việt giành giải thưởng thiết kế LOOP Design Awards

Your browser does not support the audio element.

LOOP Design Awards là một giải thưởng nhằm tôn vinh sự đa dạng của các dự án xuất sắc trên toàn cầu. Nhiệm vụ của LOOP Design Awards là trở thành một trong những giải thưởng thiết kế kiến trúc và nội thất uy tín và được tín nhiệm nhất. LOOP cũng là nơi cho sự sáng tạo và tài năng, nơi mà những người tham gia có thể thể hiện những công trình tốt nhất, cho họ một góc nhìn toàn diện hơn trên toàn thế giới.

Trong năm 2021, KTS.Võ Trọng Nghĩa đã giành được rất nhiều giải thưởng quốc tế danh giá như Giải thưởng Dezeen Awards với công trình Nhà hàng Vedana, Nhà Bát Tràng hay Giải thưởng Công ty kiến trúc của năm, Văn phòng trụ sở Nanoco tại giải thưởng Architecture MasterPrize…