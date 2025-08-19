Cận cảnh SUV giá rẻ của Toyota

Tại Ấn Độ, các dòng xe gầm cao của Toyota rất được ưa chuộng, đặc biệt là những mẫu SUV khung gầm rời như Fortuner và Land Cruiser. Bên cạnh đó, hãng này còn đang bán một mẫu SUV cỡ nhỏ giá rẻ mang tên Urban Cruiser Taisor.

Thực tế, đây là phiên bản đổi logo của dòng Suzuki Fronx. Mẫu SUV coupe cỡ nhỏ này vừa được nâng cấp vào tháng 7 với 6 túi khí tiêu chuẩn. Sau đó 1 tháng, đến lượt mẫu xe của Toyota cũng nhận được cập nhật tương tự.

Toyota Urban Cruiser Taisor 2025 được bổ sung trang bị và màu ngoại thất mới.

Trước đó, trang bị 6 túi khí chỉ xuất hiện trên các phiên bản cao. Bên cạnh đó, Toyota còn bổ sung thêm tùy chọn màu sơn ngoại thất đen Bluish Black mới.