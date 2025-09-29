Cận cảnh sau trận giông lốc kinh hoàng quét qua Thanh Hóa

Rạng sáng 29-9, bão số 10 quét qua xã Hoằng Giang, Thanh Hoá đã khiến hàng chục nhà tốc mái, hàng trăm nhà hư hỏng.
Từ trên đê nhìn xuống, những ngôi nhà bị gió lốc cuốn mái.
Bão số 10 đi qua để lại nỗi đau, cảnh hoang tàn chưa từng có ở thôn Vĩnh Gia 1.
Hình ảnh trụ điện đổ gãy khắp nơi tại xã Hoằng Giang.
