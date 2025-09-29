Cận cảnh sau trận giông lốc kinh hoàng quét qua Thanh Hóa

Rạng sáng 29-9, bão số 10 quét qua xã Hoằng Giang, Thanh Hoá đã khiến hàng chục nhà tốc mái, hàng trăm nhà hư hỏng.

Cận cảnh sau trận giông lốc quét qua Thanh Hóa. CLIP: ĐẶNG TRUNG

Ghi nhận của PLO sáng ngày 29-9, các thôn Vĩnh Gia 1, Phượng Mao, xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa đổ nát, hoang tàn sau bão. Khoảng 4 giờ sáng nay 29-9, một trận giông lốc kinh hoàng ảnh hưởng từ bão số 10 đã khiến nhiều cây cối bị gãy đổ tại thôn Vĩnh Gia 1. Bão số 10 không chỉ quật đổ cây xanh , còn làm biến dạng nhiều nhà của người dân nơi đây. Một góc đền Tô Hiến Thành - Trần Khát Chân, cây đổ gãy đè lên mái đền. Trận giông lốc kinh hoàng khiến nơi đây trở nên hoang tàn. Từ trên đê nhìn xuống, những ngôi nhà bị gió lốc cuốn mái. Bà Lê Thị Nghỉ thôn Vĩnh Gia 1 trở về nhà sau khi chạy bão số 10 cho biết, chưa bao giờ chứng kiến trận bão kinh hoàng như vậy. Bão số 10 đi qua để lại nỗi đau, cảnh hoang tàn chưa từng có ở thôn Vĩnh Gia 1. Những ngôi nhà biến dạng hoàn toàn ở thôn Vĩnh Gia 1. Lực lượng chức năng đang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão số 10. Ghi nhận của PLO tại thôn Phượng Mao, trạm biến áp bị đổ gãy. Chị Nguyễn Thị Trinh, một người dân ở thôn Phượng Mao đi giữa những hoang tàn, đổ nát. Hình ảnh trụ điện đổ gãy khắp nơi tại xã Hoằng Giang. Ông Hàn Mạnh Trưng (70 tuổi), ngụ ở thôn Phượng Mao cho biết, giông xảy ra khoảng 4g sáng, gió như " máy bay phản lực" và chỉ khoảng 5 phút đã khiến nhà cửa ở thôn Phượng Mao bay mái tôn, tường rào đổ. Hiện xã Hoằng Giang (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đang ghi nhận thiệt hại nặng nề do bão số 10, trong đó thôn Phượng Mao là địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Hạ tầng bị ảnh hưởng nghiêm trọng: 17 cột điện gãy, 2 trạm biến thế ở thôn Phượng Mao bị sập, nhiều phương tiện hư hỏng (3 ô tô, 15 xe máy ). Bờ kè mương thôn Ích Hạ bị sạt 200 m, 53 cây lớn gãy đổ, hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục hậu quả. Bão đã làm 2 người ở thôn Phượng Mao bị thương nhẹ; 1 nhà cấp 4 và 1 siêu thị mini bị sập hoàn toàn, 9 nhà xưởng bay mái tôn, 175 hộ bay mái tôn và 85 hộ bay mái ngói. Ngoài ra, 5 công trình phụ bị sập, nhà điều hành Công ty Việt Phương tốc mái. Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng để khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống﻿.