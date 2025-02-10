Cận cảnh phố phường Cao Bằng ngổn ngang sau trận lũ lịch sử

Chủ tịch tỉnh Cao Bằng gửi thư động viên cán bộ, nhân dân

Ngày 2/10, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa gửi thư động viên các cán bộ ở cơ sở và bà con nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực cống hiến công sức và tấm lòng trong những ngày thử thách khắc nghiệt nhất của thiên tai. Đồng thời, người đứng đầu chính quyền tỉnh Cao Bằng tri ân sâu sắc đến các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức thiện nguyện trong và ngoài tỉnh đã nhanh chóng hỗ trợ nhu yếu phẩm, hậu cần cho bà con ở những nơi bị ảnh hưởng nặng.

Trong thư, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nêu, trận lũ lịch sử do ảnh hưởng của bão số 10 đã gây tàn phá khủng khiếp ở Cao Bằng, khiến dân cư bị cô lập, nhà cửa sạt lở và cơ sở hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng nặng.

Trong bối cảnh khó khăn, các lực lượng tuyến đầu (Bộ đội, Công an) và cán bộ cơ sở đã dầm mình trong nước lũ để khẩn trương sơ tán và cứu hộ người dân. Tinh thần tương thân tương ái tỏa sáng khi người dân và nhà hảo tâm đồng lòng chia sẻ, hỗ trợ nhu yếu phẩm.

Thư động viên của lãnh đạo tỉnh Cao Bằng cũng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với sự chi viện kịp thời từ Quân khu I và các tổ chức thiện nguyện.

"Sự đồng lòng, quả cảm này là nguồn sức mạnh vô giá để Cao Bằng hàn gắn vết thương và tái thiết cuộc sống", trích thư của Chủ tịch tỉnh Cao Bằng.