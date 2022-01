Cận cảnh nội thất nhà mới 10 tỷ của Đan Trường sau khi ly hôn vợ đại gia

Ở không gian bếp, Đan Trường cho biết nhà nhiều tủ rất tốt, giúp phòng bếp thoáng đãng. Anh thường xuyên sử dụng trái cây mỗi ngày để cung cấp vitamin cho cơ thể. Đan Trường ăn tinh bột chỉ một lần trong ngày. Nếu không phải đi làm, anh không ăn tinh bột. Đan Trường thường xuyên tập thể dục nên hay ăn món có dinh dưỡng, đạm.

Đan Trường sinh năm 1976, nổi tiếng trong giới giải trí với các bài Kiếp ve sầu, Tình đơn phương và nhiều ca khúc nhạc Hoa lời Việt. Cuối năm 1999, album Đi về nơi xa giúp tên tuổi anh thêm nổi tiếng. Đan Trường kết hôn với doanh nhân ở Mỹ - Thủy Tiên năm 2013 và có con trai đầu lòng. Giữa tháng 7/2021, Đan Trường, Thủy Tiên tuyên bố ly hôn sau 8năm chung sống. Cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè cùng chăm sóc con.

Đ.N