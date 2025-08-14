Cận cảnh nơi nuôi gà lôi trắng của anh nông dân bị tuyên 6 năm tù

14/08/2025 11:50

Nơi anh Thái Khắc Thành nhân giống thành công 10 con gà lôi trắng là khu chuồng rộng khoảng 20m2, được dựng ngay trước sân nhà.

Video: Cận cảnh nơi anh nông dân nuôi nhốt, nhân giống gà lôi trắng
30.jpg
Những ngày qua, câu chuyện Thái Khắc Thành﻿ (45 tuổi, trú xóm Thịnh Tâm, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) bị tuyên phạt 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” trở thành chủ đề nóng. Không chỉ người thân, nhiều hàng xóm cũng rất bất ngờ khi hay tin anh Thành vướng lao lý vì 13 con gà lôi trắng.
tp-41.jpg
Tại căn nhà nhỏ, ngay phía trước sân là khu chuồng rộng khoảng 20m2, nơi anh Thành quây nuôi 3 con gà lôi bố mẹ. Từ 3 con gà lôi bố mẹ, anh Thành nhân giống﻿ được thêm 10 con gà lôi con.
tp-33.jpg
tp-36.jpg
tp-34.jpg
tp-35.jpg
Khu chuồng khá sơ sài, được dựng lên trước sân nhà
tp-38.jpg
Hiện, trong chuồng chỉ có 3 con chim cảnh.
tp-31.jpg
tp-40.jpg
Ông Thái Khắc Dũng, xóm trưởng xóm Thịnh Tâm cho biết, ngoài làm ruộng, đi hát đám cưới, anh Thành rất đam mê nuôi chim cảnh, gia cầm. "Cả làng chúng tôi, không ai biết gà lôi là động vật quý hiếm. Tôi nghĩ, nếu được tuyên truyền, hướng dẫn, người dân và đặc biệt anh Thành sẽ không vi phạm pháp luật", ông Dũng chia sẻ.
tp-37.jpg
Nhiều người hiếu kỳ chụp ảnh những con chim cảnh ở trong chuồng.
tp-32.jpg
Từ khu chuồng này, anh Thành đã nhân giống được thêm 10 con gà lôi con.
tp-19.jpg
Trước đó, ngày 8/8, Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên tuyên phạt bị cáo Thái Khắc Thành 6 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng, về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.
﻿Đến ngày 13/8, tại Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 09/QĐ-VKS, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án trên theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. Cùng ngày, Tòa án nhân dân tỉnh đã ra Quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thái Khắc Thành từ Tạm giam sang Cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm.
﻿Chiều muộn 13/8, Thái Khắc Thành được tại ngoại,﻿ trở về với gia đình, chờ phiên tòa phúc thẩm
Theo tienphong.vn
https://tienphong.vn/can-canh-noi-nuoi-ga-loi-trang-cua-anh-nong-dan-bi-tuyen-6-nam-tu-post1769110.tpo
Copy Link
https://tienphong.vn/can-canh-noi-nuoi-ga-loi-trang-cua-anh-nong-dan-bi-tuyen-6-nam-tu-post1769110.tpo
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Cận cảnh nơi nuôi gà lôi trắng của anh nông dân bị tuyên 6 năm tù
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO