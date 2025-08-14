Cận cảnh nơi nuôi gà lôi trắng của anh nông dân bị tuyên 6 năm tù
14/08/2025 11:50
Nơi anh Thái Khắc Thành nhân giống thành công 10 con gà lôi trắng là khu chuồng rộng khoảng 20m2, được dựng ngay trước sân nhà.
Khu chuồng khá sơ sài, được dựng lên trước sân nhà
Ông Thái Khắc Dũng, xóm trưởng xóm Thịnh Tâm cho biết, ngoài làm ruộng, đi hát đám cưới, anh Thành rất đam mê nuôi chim cảnh, gia cầm. "Cả làng chúng tôi, không ai biết gà lôi là động vật quý hiếm. Tôi nghĩ, nếu được tuyên truyền, hướng dẫn, người dân và đặc biệt anh Thành sẽ không vi phạm pháp luật", ông Dũng chia sẻ.