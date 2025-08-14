Cận cảnh nơi nuôi gà lôi trắng của anh nông dân bị tuyên 6 năm tù

Nơi anh Thái Khắc Thành nhân giống thành công 10 con gà lôi trắng là khu chuồng rộng khoảng 20m2, được dựng ngay trước sân nhà.

Video: Cận cảnh nơi anh nông dân nuôi nhốt, nhân giống gà lôi trắng Những ngày qua, câu chuyện Thái Khắc Thành ﻿ (45 tuổi, trú xóm Thịnh Tâm, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) bị tuyên phạt 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” trở thành chủ đề nóng. Không chỉ người thân, nhiều hàng xóm cũng rất bất ngờ khi hay tin anh Thành vướng lao lý vì 13 con gà lôi trắng. Tại căn nhà nhỏ, ngay phía trước sân là khu chuồng rộng khoảng 20m2, nơi anh Thành quây nuôi 3 con gà lôi bố mẹ. Từ 3 con gà lôi bố mẹ, anh Thành nhân giống ﻿ được thêm 10 con gà lôi con. Khu chuồng khá sơ sài, được dựng lên trước sân nhà Hiện, trong chuồng chỉ có 3 con chim cảnh. Ông Thái Khắc Dũng, xóm trưởng xóm Thịnh Tâm cho biết, ngoài làm ruộng, đi hát đám cưới, anh Thành rất đam mê nuôi chim cảnh, gia cầm. "Cả làng chúng tôi, không ai biết gà lôi là động vật quý hiếm. Tôi nghĩ, nếu được tuyên truyền, hướng dẫn, người dân và đặc biệt anh Thành sẽ không vi phạm pháp luật", ông Dũng chia sẻ. Nhiều người hiếu kỳ chụp ảnh những con chim cảnh ở trong chuồng. Từ khu chuồng này, anh Thành đã nhân giống được thêm 10 con gà lôi con. Trước đó, ngày 8/8, Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên tuyên phạt bị cáo Thái Khắc Thành 6 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng, về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

﻿Đến ngày 13/8, tại Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 09/QĐ-VKS, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án trên theo hướng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. Cùng ngày, Tòa án nhân dân tỉnh đã ra Quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo Thái Khắc Thành từ Tạm giam sang Cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm.

﻿Chiều muộn 13/8, Thái Khắc Thành được tại ngoại, ﻿ trở về với gia đình, chờ phiên tòa phúc thẩm