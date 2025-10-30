Cận cảnh những tuyến phố, khu vực có giá đất đề xuất cao nhất Hà Nội
Thanh Hiếu|30/10/2025 06:20
Theo Bảng giá đất mới mà Sở NN&MT Hà Nội đang lấy ý kiến, giá đất năm 2026 sẽ chia thành 17 khu vực sau sắp xếp đơn vị hành chính. Trong đó, giá đất ở cao nhất tkhoảng 702 triệu đồng/m2 nằm ở vị trí 1 các tuyến đường thuộc khu vực 1.
Trong đó, khu vực 1 gồm các phường trong Vành đai 1. Giá đất ở cao nhất là vị trí 1 (mặt đường) các tuyến đường: Bà Triệu, Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng, Hàng Đào, Hàng Khay, Hàng Ngang, Lê Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Nhà Thờ, Trần Hưng Đạo (khu vực 1) với mức hơn 702 triệu đồng/m2 (tăng 2% so với hiện nay).
Thực tế, giá đất tại vị trí 1, khu vực 1 hiện đang giao dịch cao gấp 3-4 lần so với giá đề xuất, trung bình từ 2- 4 tỷ đồng/m2.
Khu vực 2 là các phường trong vành đai 2 (bên hữu sông Hồng), trong đó giá đất cao nhất là Láng Hạ với giá 318,9 triệu đồng/m2; thấp nhất là đường Lĩnh Nam, Tân Khai với giá 68,8 triệu đồng/m2.