Cận cảnh những tuyến phố, khu vực có giá đất đề xuất cao nhất Hà Nội

Theo dự thảo Bảng giá đất mới mà Sở NN&MT Hà Nội ﻿ đang lấy ý kiến, giá đất sẽ được chia thành 17 khu vực, thay vì chia theo các quận, huyện như trước đây. Trong đó, khu vực 1 gồm các phường trong Vành đai 1. Giá đất ở cao nhất là vị trí 1 (mặt đường) các tuyến đường: Bà Triệu, Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng, Hàng Đào, Hàng Khay, Hàng Ngang, Lê Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Nhà Thờ, Trần Hưng Đạo (khu vực 1) với mức hơn 702 triệu đồng/m2 (tăng 2% so với hiện nay). Thực tế, giá đất tại vị trí 1, khu vực 1 hiện đang giao dịch cao gấp 3-4 lần so với giá đề xuất, trung bình từ 2- 4 tỷ đồng/m2. Khu vực 2 là các phường trong vành đai 2 (bên hữu sông Hồng), trong đó giá đất cao nhất là Láng Hạ với giá 318,9 triệu đồng/m2; thấp nhất là đường Lĩnh Nam, Tân Khai với giá 68,8 triệu đồng/m2. Khu vực 3 là các phường từ vành đai 2 - Vành đai 3 (bên hữu sông Hồng). Trong đó, giá đất cao nhất đường Nguyễn Trãi ﻿ với giá 243,9 triệu đồng/m2; thấp nhất là đường đê sông Hồng (đoạn đường ngoài đê) đoạn từ giáp phường Yên Sở đến Trạm bơm Yên Sở, đường gom chân đê sông Hồng với giá 45 triệu đồng/m2 (vị trí 1). Tại khu vực 4, giá đất cao nhất là vị trí 1 đường Phạm Hùng (147 triệu đồng/m2), thấp nhất Châu Đài, Đống Ba với giá khoảng 30 triệu đồng/m2. Tại khu vực 6, giá đất cao nhất tại vị trí 1 các tuyến đường Hồng Tiến, Nguyễn Thế Rục, Nguyễn Văn Cừ với mức 127 triệu đồng/m2; thấp nhất là Bát Khối (ngoài đê), Dương Bá Trạc, Hạ Trại, Hoa Động, Xuân Đỗ, Xuân Khôi với mức giá 32 triệu đồng/m2. Khu vực 7 gồm 9 xã: Tiến Thắng, Yên Lãng, Quang Minh, Mê Linh, Phúc Thịnh, Thư Lâm, Đông Anh, Vĩnh Thanh, Thiên Lộc. Trong đó, giá đất cao nhất là đoạn từ giao cắt ngã ba đường dẫn vào chùa Tiên Cảnh đến ngã ba giao cắt đường Đào Duy Tùng, Đường Cao Lỗ (đoạn từ ngã tư giao cắt Quốc lộ 3 đến hết bệnh viện đa khoa Đông Anh) với giá 57 triệu đồng/m2. Giá đất tăng cao nhất là từ khu vực 8 đến 17 với tăng trung bình từ 15% đến 26% so với hiện nay. Trong đó, cao nhất là Đường quốc lộ 32 đoạn từ giáp phường Xuân Phương đến ngã ba đường vào khu đô thị Kim Chung Di Trạch (khu vực 9) với mức 64 triệu đồng/m2 (tăng 26%) so với hiện nay. Với giá đất nông nghiệp, Sở NN&MT đề xuất giữ nguyên mức 290.000 đồng/m2 áp dụng cho các khu vực từ 1- 6. Từ khu vực 7, mức giá cao nhất là 290.000 đồng/m2 và thấp nhất là 81.000 đồng/m2. Riêng với đất rừng, cao nhất là 86.000 đồng/m2 và thấp nhất là 43.000 đồng/m2. Sở NN&MT cho rằng, mức tăng trên là không quá lớn, giúp đảm bảo hài hòa, cân đối thu, chi ngân sách. Bên cạnh đó, sẽ giúp bảo đảm quyền lợi của người dân trong giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án.