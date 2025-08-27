Taylor Swift vừa làm "nổ tung" truyền thông toàn cầu với tin đính hôn Travis Kelce. Như vậy sau 2 năm hẹn hò, cặp đôi này sẽ sớm về chung 1 nhà.

Chiếc nhẫn đính hôn kim cương "khủng" của Taylor Swift cũng nhanh chóng được khán giả "truy lùng" thông tin. Page Six xác nhận độc quyền chiếc nhẫn này đến từ thương hiệu Artifex Fine Jewelry, nhà thiết kế là Kindred Lubeck. Chiếc nhẫn được làm từ vàng và viên kim cương đặt hướng bắc - nam, cắt theo kiểu Old mine brilliant cuts (kỹ thuật cắt kim cương thủ công cổ điển từ thế kỷ XVIII - XIX) chắc chắn rất phù hợp với phong cách cổ điển và ngọt ngào của cô dâu tương lai.