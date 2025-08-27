Taylor Swift vừa làm "nổ tung" truyền thông toàn cầu với tin đính hôn Travis Kelce. Như vậy sau 2 năm hẹn hò, cặp đôi này sẽ sớm về chung 1 nhà.
Chiếc nhẫn đính hôn kim cương "khủng" của Taylor Swift cũng nhanh chóng được khán giả "truy lùng" thông tin. Page Six xác nhận độc quyền chiếc nhẫn này đến từ thương hiệu Artifex Fine Jewelry, nhà thiết kế là Kindred Lubeck. Chiếc nhẫn được làm từ vàng và viên kim cương đặt hướng bắc - nam, cắt theo kiểu Old mine brilliant cuts (kỹ thuật cắt kim cương thủ công cổ điển từ thế kỷ XVIII - XIX) chắc chắn rất phù hợp với phong cách cổ điển và ngọt ngào của cô dâu tương lai.
CEO Ajay Anand của Rare Carat đánh giá kỹ thuật cao kỹ thuật cắt kim cương cổ điển vì đem đến độ lấp lánh lãng mạn: "Thiết kế chiếc nhẫn được chạm khắc thủ công với chấu móng vuốt, kết hợp nét quyến rũ truyền thống vào bối cảnh hiện đại… và, thành thật mà nói, đó chính là những gì bạn mong đợi ở Taylor Swift". Ông ước tính viên kim cương nặng khoảng 9 carat và có giá khoảng 1 triệu USD (26 tỷ đồng), tùy vào màu sắc và độ tinh khiết.
People đưa tin Travis Kelce đã đặt làm riêng nhẫn, hợp tác với nhà thiết kế để tạo ra thứ gì đó "cá nhân và vượt thời gian hơn" so với hầu hết nhẫn đính hôn của người nổi tiếng hiện nay. Anh đóng góp những chi tiết tinh tế cho chiếc nhẫn, gồm 2 chữ T từ tên cặp đôi được khắc vào mặt trong nhẫn.
Chuyên gia nhẫn đính hôn Laura Taylor cho biết: "Kiểu cắt này nổi tiếng với các cạnh mềm mại và độ lấp lánh tuyệt đẹp, mang đến cho chiếc nhẫn cảm giác mơ mộng, lãng mạn, hoàn toàn phù hợp với phong cách đặc trưng của Taylor. Nó nổi bật so với những chiếc nhẫn đính hôn điển hình của người nổi tiếng mà chúng ta thường thấy trong những năm gần đây. Kiểu cắt kim cương cổ điển, phần nhẫn được chạm khắc tinh xảo, và tông màu vàng ấm áp tạo nên một thứ gì đó mang đậm dấu ấn cá nhân và vượt thời gian, khác xa với phong cách bạch kim tối giản mà nhiều người tại Hollywood vẫn đeo. Nếu viên kim cương là tự nhiên và có chất lượng đặc biệt, có thể ở dải màu từ D đến F với độ trong suốt tuyệt hảo, một chiếc nhẫn như thế này có thể dễ dàng có giá trị từ 675.000 đến 1 triệu USD (17,7 - 26 tỷ đồng)".
1 chuyên gia khác là Christies Poindexter dự đoán Taylor Swift sẽ khởi xướng xu hướng nhẫn đính hôn đính kim cương cắt theo kiểu cổ điển. Người sáng lập thương hiệu Abelini - Nilesh Rakholia ước tính viên kim cương nặng 7-10 carat, có giá trị 950.000 đến 1,27 triệu USD (25-33,4 tỷ đồng), khen chiếc nhẫn gợi nhớ đến nguồn cảm hứng cổ xưa, mang vẻ đẹp lãng mạn giống như vật gia truyền.
Nhà kim hoàn nổi tiếng George Khalife thì "nổ" to hơn hẳn khi ước tính viên kim cương nặng đến 20 carat và có giá từ 3,5 đến 5 triệu USD (92-132 tỷ đồng). Nhưng ông nhấn mạnh chiếc nhẫn này rất tinh tế và phù hợp với nữ ca sĩ: "Toàn bộ diện mạo mang lại cảm giác cổ điển, tôi nghĩ điều đó hoàn toàn phù hợp với Taylor. Vì nó được đặt trong vàng vàng nên hơi khó để xác định màu sắc chính xác, nhưng tôi đoán nó ít nhất là màu F hoặc G với độ trong suốt VVS".