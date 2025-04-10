Cận cảnh nhà Hoa hậu Nông Thúy Hằng ở Tuyên Quang tan hoang sau lũ quét

Ngày 3/10, Hoa hậu Nông Thúy Hằng chia sẻ hình ảnh nhà riêng ở Tuyên Quang tan hoang sau lũ quét. "Giờ này năm ngoái đi cứu trợ, giờ này năm nay thì…", Nông Thúy Hằng viết.

Nông Thúy Hằng cho biết do vị trí nhà giáp sông nên nước lũ lên nhanh gây ngập toàn bộ tầng âm và nửa tầng một. May mắn thời điểm lũ quét tràn qua, gia đình cô không có ai ở nhà, chỉ thiệt hại tài sản, vật chất.

Những hình ảnh Nông Thúy Hằng đăng tải cho thấy căn nhà ngập trong bùn đất, nhiều vật dụng ở phòng khách, khu vực bếp và cầu thang bị tàn phá nghiêm trọng.