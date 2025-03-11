Cận cảnh ngôi làng ở Đà Nẵng bị lũ quét như làng Nủ

Ngày 3-11, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương (TP Đà Nẵng), cho biết đoàn công tác của xã vừa tiếp cận được với thôn Atếêp sau nhiều ngày chia cắt để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân.

Xã A Vương vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân thôn Atếêp và thôn Đang

Theo đó, sáng 2-11, bất chấp thời tiết mưa gió, sạt lở nguy hiểm, đoàn công tác của xã A Vương gồm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Zơrâm Bê, Chủ tịch UBND xã Briu Quân cùng với các lực lượng chức năng đã đi bộ hơn 15 km để tiếp cận thôn Atếêp và thôn Đang bị chia cắt nhiều ngày qua.

Theo ông Quân, thôn Atếêp nằm sát đường biên giới Việt - Lào. Trong ngày 27-10, xã vận động dân di dời thì đến ngày 28-10, quả đồi ở trên núi sạt chảy, trôi xuống cuốn trôi, làm sập tổng cộng 16 ngôi nhà.

Nhiều ngôi nhà bị lũ quét, sạt lở đất cuốn trôi

Trong đó, có một số ngôi nhà đã bị đất đá vùi lấp không còn dấu vết. Rất may, người dân đã được di dời nếu không hàng chục người đã phải mất mạng.

Ông Quân nói rằng trận "long trời lở đất" này giáng xuống mặt bằng thôn nhỏ bé không khác gì trận lở đất ở làng Nủ (Lào Cai) trước đây. Thật may, từ sự chủ động nhận diện sớm rủi ro của lãnh đạo xã và thôn và từ nhận thức cao của người dân về phòng tránh bão, lũ đã kịp thời cơ động, di chuyển dân về vị trí cao, ổn định tạm thời nhà người thân nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Hiện nay, trên địa bàn xã A Vương có mưa rất lớn, sạt lở đất tiếp tục xảy ra khắp nơi. Người dân tại địa bàn xã vốn đời sống khó khăn, nay càng khốn khổ, hiện nước sinh hoạt không có, sóng điện thoại bị mất. "Chiều hôm qua anh em rút về sớm chứ không đã bị mắc kẹt lại do sạt lở tiếp" – ông Quân nói.

Ông Mạc Như Phương, Bí thư Đảng ủy xã A Vương, cho biết mưa lớn kéo dài liên tục trong khoảng 10 ngày qua đã gây thiệt hại rất lớn về tài sản, hạ tầng của Nhà nước và của người dân địa phương.

Cận cảnh sạt lở đất cuốn trôi nhiều nhà dân tại thôn Atếêp: