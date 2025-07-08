Cận cảnh món quà ‘có một không hai’ Tim Cook tặng Tổng thống Trump

"Tấm kính này xuất xưởng từ dây chuyền của Corning, được khắc chữ dành cho Tổng thống Trump", ông Cook nói. "Đây là một sản phẩm độc nhất vô nhị".

Tại buổi họp báo ngày 7/8 tại Phòng Bầu dục, Tim Cook đã tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump một món quà. Đó là một tấm kính tròn của hãng Corning khắc logo Apple ở giữa, đặt trên một chiếc đế bằng vàng 24K từ Utah. Ngay cả chiếc hộp đựng cũng được sản xuất tại Mỹ.

Món quà được thiết kế bởi một cựu hạ sĩ Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ hiện đang làm việc tại Apple. Việc sử dụng vàng là một chi tiết đáng chú ý, phù hợp với sở thích của Tổng thống Trump.

Trong phần phát biểu, ông Cook đã đọc lại thông cáo báo chí của Apple, xen kẽ những lời khen ngợi dành cho cam kết của chính quyền Tổng thống Trump đối với Mỹ và việc làm của người dân Mỹ. Ông cũng tiết lộ rằng khoản đầu tư mới 100 tỷ USD của Apple là kết quả từ thách thức của Tổng thống.

"Đầu năm nay, chúng tôi đã khởi công một nhà máy mới ở Houston để sản xuất máy chủ AI tiên tiến", ông Cook cho biết. "Và ngay tháng trước, mẫu thử nghiệm đầu tiên đã rời khỏi dây chuyền của nhà máy đó, tự hào được sản xuất tại Mỹ”.