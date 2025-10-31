Cận cảnh Mazda Vision-X Compact - Xe đô thị tương lai

Kích thước và thiết kế nổi bật

Mazda vừa chính thức ra mắt của mẫu xe Mazda Vision-X Compact tại Triển lãm Di động Nhật Bản 2025 (Japan Mobility Show 2025). Đây là một chiếc xe đô thị thời trang trông giống như phiên bản thu nhỏ của Mazda2. Giống như Vision-X Coupe, chiếc Compact sở hữu lưới tản nhiệt kín hoàn toàn, lớp vỏ đen và bộ vành được tối ưu hóa về mặt khí động học, mui xe kính toàn cảnh và đuôi xe bo tròn.

Mazda Vision-X Compact có chiều dài 3.825 mm, rộng 1.795 mm, cao 1.470 mm, trục cơ sở 2.515 mm, ngắn hơn khoảng 255 mm so với mẫu Mazda2. Thiết kế xe mang nét đặc trưng của Mazda với mặt trước đóng kín lưới tản nhiệt, đèn LED hình “răng nanh”, logo Mazda phát sáng, gương chiếu hậu kỹ thuật số và thân xe tối giản sắc nét.

Khoang nội thất được bố trí tối giản: Vô-lăng đáy phẳng, cụm đồng hồ kỹ thuật số hình tròn và không có màn hình trung tâm, thay vào đó người lái sử dụng smartphone của mình.

Công nghệ người và xe cùng đồng hành

Một điểm nhấn lớn của Vision-X Compact là hệ thống AI đồng cảm (empathetic AI) nhằm tạo ra mối liên kết tình cảm giữa người và xe. Mazda mô tả AI này như “người bạn đồng hành” có thể trò chuyện, gợi ý lộ trình dựa trên tâm trạng của người lái hoặc im lặng khi người lái chỉ muốn yên tĩnh. Mặc dù nghe có vẻ hơi khoa học viễn tưởng, Mazda cho biết họ đang tích cực theo đuổi điều này vì họ muốn tạo ra "một kết nối thực sự giữa con người và xe cộ".

Hãng cũng giới thiệu mô hình “Human Sensory Digital Model” nhằm số hóa cảm giác người lái và phản hồi qua xe, thể hiện tầm nhìn của Mazda về “smart mobility” nơi người và phương tiện hòa quyện hơn.

Vision-X Compact không chỉ là mẫu xe concept nhỏ gọn mà còn là tuyên ngôn của Mazda: “chúng tôi không chỉ làm xe hiệu suất tốt mà còn làm xe hiểu bạn”. Với kích thước dành cho đô thị chật hẹp nhưng chứa đựng cả công nghệ tương lai, chiếc xe thể hiện hướng đi mới của thương hiệu trong kỷ nguyên điện-hoá, số hoá và cảm xúc. CAR250

Dù chưa công bố chi tiết về động cơ hay thương mại hóa, Vision-X Compact vẫn truyền tải rõ thông điệp: Thành phố nhỏ không giới hạn tham vọng lớn, và mối quan hệ giữa người & xe sẽ ngày càng “cá nhân hơn”.