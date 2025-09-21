Cận cảnh mắt của siêu bão Ragasa, Philippines cảnh báo khẩn cấp

Tại Đài Loan (Trung Quốc), chính quyền cho biết gần 300 người sẽ được sơ tán khỏi huyện Hoa Liên, số lượng người sơ tán có thể thay đổi tùy thuộc vào đường di chuyển của bão.

Philippines và Đài Loan (Trung Quốc) hôm 21-9 ra lệnh sơ tán để đề phòng lũ lụt và sạt lở đất khi siêu bão Ragasa tiến gần và trên đường hướng tới miền Nam Trung Quốc.

Chuyên gia thời tiết Philippines John Grender Almario hôm 21-9 cho rằng lũ lụt nghiêm trọng và lở đất dự kiến sẽ xảy ra ở các khu vực phía Bắc đảo chính Luzon. Ông nói: "Chúng tôi dự kiến ảnh hưởng của siêu bão sẽ bắt đầu từ tối nay. Ảnh hưởng mạnh nhất sẽ xảy ra vào lúc 8 giờ sáng mai".

Ngoài Philippines và Đài Loan (Trung Quốc), bão Ragasa dự kiến sẽ gây ra những tác động đáng kể đến miền Nam Trung Quốc, bao gồm các khu vực ven biển của các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông và Quảng Tây, cũng như Hồng Kông (Trung Quốc), từ cuối ngày 23 đến 25-9. Dự kiến sẽ có lượng mưa khoảng 200 mm dọc theo bờ biển phía Nam Trung Quốc, gây ra lũ lụt và gián đoạn giao thông.

Cơ quan khí tượng Hồng Kông (Trung Quốc) cùng ngày cho biết thời tiết tại trung tâm tài chính này sẽ "xấu đi dần dần" vào ngày 23 và 24-9, với gió giật mạnh và mực nước biển dâng cao do ảnh hưởng từ cơn bão tương tự siêu bão Mangkhut năm 2018.