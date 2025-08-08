Cận cảnh khu di tích từng là ác mộng của bao người

Được xếp hạng là Di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1993, khu di tích Chín Hầm và nhà Ngô Đình Cẩn tại phường An Cựu (TP Huế) ngày nay đang đối mặt với những hạng mục, công trình xuống cấp và hoang hóa.

Bên trong "Địa ngục trần gian"

Cách trung tâm TP Huế khoảng 6 km về phía Tây Nam, dưới chân ngọn Thiên Thai thuộc phường An Cựu, có một khu di tích lịch sử mang tên Chín Hầm. Đây là một kiểu nhà tù đặc biệt ở miền Trung.

Đền thờ và tượng đài được xây dựng đối diện với di tích Chín Hầm. Ảnh: NGUYỄN DO

Nơi đây được quân đội Pháp xây dựng từ năm 1941 để làm kho chứa vũ khí. Dù có tên gọi Chín Hầm nhưng khu vực này thực chất gồm 8 hầm và một nhà gác. Sau sự kiện Nhật đảo chính Pháp ngày 9-3-1945, nơi đây bị bỏ trống.

Đến năm 1954, dưới thời chính quyền Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Cẩn cho cải tạo nơi này thành một khu biệt giam, một nhà tù đặc biệt để tra tấn, thủ tiêu các chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước.

Sau thời gian đưa vào sử dụng, khu vực đền thờ bắt đầu xuống cấp. Ảnh: NGUYỄN DO

Các hầm được xây dựng theo kiểu bán quân sự nửa chìm nửa nổi. Mỗi hầm có một chức năng riêng. Căn hầm lớn nhất có diện tích 85m², căn nhỏ nhất 41m². Đến nay, hầm số 8 đã được phục dựng, còn các hầm còn lại chỉ là những dấu tích với cây cỏ bao trùm.

Riêng hầm số 8 được mệnh danh là "địa ngục trần gian" có diện tích 72,88m², tường dày 0,40m. Về cấu trúc xây dựng, hầm số 8 cũng tương tự như các hầm khác, nhưng thiết kế thì hơi chìm sâu xuống lòng đất.