Cận cảnh khu 'đất vàng', Lotte vừa xin ngưng thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City

Kể từ khi ký kết hợp đồng thực hiện dự án số 4647/HD-UBND với UBND TPHCM vào ngày 26/7/2017 đến khi hoàn tất công tác thẩm định giá đất vào ngày 30/6, dự án Thủ Thiêm Eco Smart City vẫn là bãi đất trống, được quây tôn 4 phía, bên trong cỏ mọc um tùm.

Dự án Khu phức hợp thông minh (Thủ Thiêm Eco Smart City) tại Khu chức năng 24, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh) do Công ty TNHH Lotte Properties HCMC - thành viên Tập đoàn Lotte Hàn Quốc làm chủ đầu tư. Trong ảnh, dự án nhìn từ góc ngã tư đường Mai Chí Thọ - Tố Hữu. Mặt tiền dự án nhìn từ đường Tố Hữu. Dự án dự kiến thực hiện trên khu đất 74.513 m2, trong đó diện tích phát triển dự án khoảng 50.000 m2. Quy mô công trình gồm 5 tầng hầm, 60 tầng nổi, tích hợp khách sạn, khu dân cư, thương mại và áp dụng công nghệ thông minh để gia tăng giá trị. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hình thành trung tâm tài chính, ngân hàng, thương mại và dịch vụ tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm Tuy nhiên, sau 8 năm ký kết hợp đồng thực hiện dự án số 4647/HD-UBND với UBND TPHCM, mới đây Sở Tài chính TPHCM xác nhận, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC - thành viên Tập đoàn Lotte Hàn Quốc đã thông báo chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City. Ngày 20/8, Sở Tài chính TPHCM đã tiếp nhận văn bản xin chấm dứt đầu tư dự án Lotte Eco Smart City. Tuy nhiên đến nay, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC vẫn chưa nộp hồ sơ thủ tục chấm dứt dự án theo quy định tại Luật Đầu tư. Do đó, về nguyên tắc, Lotte Properties HCMC hiện vẫn được xem là nhà đầu tư của dự án Thủ Thiêm Eco Smart City cho đến khi hoàn tất thủ tục pháp lý. Phía Công ty TNHH Lotte Properties HCMC cho rằng, do ảnh hưởng từ quá trình thanh tra của Chính phủ và sự chậm trễ trong công tác thẩm định giá đất..., dự án Thủ Thiêm Eco Smart City đã bị đình trệ nghiêm trọng. Điều này dẫn đến việc gia tăng đáng kể tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tổng chi phí đầu tư cũng như chịu tác động từ các thay đổi trong chính sách pháp luật khiến việc điều chỉnh điều kiện dự án trở nên tất yếu. Sau khi xem xét và cân nhắc, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC thông báo, rằng công ty không thể tiếp tục triển khai dự án, gồm cả việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất. Ảnh: DNVN. Đồng thời, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC đề nghị chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án số 4647/HĐ-UBND đã ký kết với UBND TPHCM và hoàn trả quyết định giao, cho thuê đất số 2862/QĐ-UBND do UBND TPHCM ban hành ngày 24/8/2022. Ảnh: DNVN. Phía Công ty TNHH Lotte Properties HCMC khẳng định, quyết định này được đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện và trao đổi thận trọng của các nhà đầu tư. Đáng chú ý, dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm (Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm) vừa được UBND TPHCM phê duyệt giá đất cụ thể với số tiền lên tới 16.190 tỷ đồng. Dự án Thủ Thiêm Eco Smart là dự án có vốn đầu tư lên đến 20.100 tỷ đồng. Ảnh: DNVN. Trước đó, vào ngày 2/9/2022, Tập đoàn Lotte đã tổ chức lễ động thổ khu phức hợp thông minh Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm nhưng đến nay dự án vẫn là bãi đất trống, được quây tôn tứ phía.