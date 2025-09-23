Cận cảnh khu 'đất vàng', Lotte vừa xin ngưng thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City

Duy Quang| 23/09/2025 07:14

Kể từ khi ký kết hợp đồng thực hiện dự án số 4647/HD-UBND với UBND TPHCM vào ngày 26/7/2017 đến khi hoàn tất công tác thẩm định giá đất vào ngày 30/6, dự án Thủ Thiêm Eco Smart City vẫn là bãi đất trống, được quây tôn 4 phía, bên trong cỏ mọc um tùm.

tp-8.jpg
Dự án Khu phức hợp thông minh (Thủ Thiêm Eco Smart City) tại Khu chức năng 24, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh) do Công ty TNHH Lotte Properties HCMC - thành viên Tập đoàn Lotte Hàn Quốc làm chủ đầu tư. Trong ảnh, dự án nhìn từ góc ngã tư đường Mai Chí Thọ - Tố Hữu.
tp-2.jpg
Mặt tiền dự án nhìn từ đường Tố Hữu.
tp-9.jpg
Dự án dự kiến thực hiện trên khu đất 74.513 m2, trong đó diện tích phát triển dự án khoảng 50.000 m2. Quy mô công trình gồm 5 tầng hầm, 60 tầng nổi, tích hợp khách sạn, khu dân cư, thương mại và áp dụng công nghệ thông minh để gia tăng giá trị.
tp-7-8447.jpg
Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hình thành trung tâm tài chính, ngân hàng, thương mại và dịch vụ tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm
tp-1-4117.jpg
Tuy nhiên, sau 8 năm ký kết hợp đồng thực hiện dự án số 4647/HD-UBND với UBND TPHCM, mới đây Sở Tài chính TPHCM xác nhận, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC - thành viên Tập đoàn Lotte Hàn Quốc đã thông báo chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City. Ngày 20/8, Sở Tài chính TPHCM đã tiếp nhận văn bản xin chấm dứt đầu tư dự án Lotte Eco Smart City.
tp-4-52.jpg
Tuy nhiên đến nay, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC vẫn chưa nộp hồ sơ thủ tục chấm dứt dự án theo quy định tại Luật Đầu tư. Do đó, về nguyên tắc, Lotte Properties HCMC hiện vẫn được xem là nhà đầu tư của dự án Thủ Thiêm Eco Smart City cho đến khi hoàn tất thủ tục pháp lý.
tp-3.jpg
Phía Công ty TNHH Lotte Properties HCMC cho rằng, do ảnh hưởng từ quá trình thanh tra của Chính phủ và sự chậm trễ trong công tác thẩm định giá đất..., dự án Thủ Thiêm Eco Smart City đã bị đình trệ nghiêm trọng.
tp-6-8485.jpg
Điều này dẫn đến việc gia tăng đáng kể tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tổng chi phí đầu tư cũng như chịu tác động từ các thay đổi trong chính sách pháp luật khiến việc điều chỉnh điều kiện dự án trở nên tất yếu.
7.jpg
Sau khi xem xét và cân nhắc, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC thông báo, rằng công ty không thể tiếp tục triển khai dự án, gồm cả việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất. Ảnh: DNVN.
6.jpg
Đồng thời, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC đề nghị chấm dứt hợp đồng thực hiện dự án số 4647/HĐ-UBND đã ký kết với UBND TPHCM và hoàn trả quyết định giao, cho thuê đất số 2862/QĐ-UBND do UBND TPHCM ban hành ngày 24/8/2022. Ảnh: DNVN.
11.jpg
Phía Công ty TNHH Lotte Properties HCMC khẳng định, quyết định này được đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện và trao đổi thận trọng của các nhà đầu tư.
1.png
Đáng chú ý, dự án Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm (Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm) vừa được UBND TPHCM phê duyệt giá đất cụ thể với số tiền lên tới 16.190 tỷ đồng. Dự án Thủ Thiêm Eco Smart là dự án có vốn đầu tư lên đến 20.100 tỷ đồng. Ảnh: DNVN.
tp-5-7401.jpg
Trước đó, vào ngày 2/9/2022, Tập đoàn Lotte đã tổ chức lễ động thổ khu phức hợp thông minh Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm nhưng đến nay dự án vẫn là bãi đất trống, được quây tôn tứ phía.
Theo tienphong.vn
https://tienphong.vn/can-canh-khu-dat-vang-lotte-vua-xin-ngung-thuc-hien-du-an-thu-thiem-eco-smart-city-post1780231.tpo
Copy Link
https://tienphong.vn/can-canh-khu-dat-vang-lotte-vua-xin-ngung-thuc-hien-du-an-thu-thiem-eco-smart-city-post1780231.tpo
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Bất động sản
            Cận cảnh khu 'đất vàng', Lotte vừa xin ngưng thực hiện dự án Thủ Thiêm Eco Smart City
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO