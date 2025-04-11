Cận cảnh khu đất ở TP.HCM dự kiến xây Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19

Theo chủ trương của TP.HCM, khu đất vàng số 1, đường Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM) sẽ được xây dựng công viên và công trình biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân thành phố vượt qua đại dịch COVID-19 (Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19).

Ghi nhận vào trưa 4-11, bên trong khu đất, đội ngũ công nhân đang tích cực dọn dẹp cây cối, cải tạo cảnh quan. Nhiều phương tiện máy xúc, máy phá tường chuyên dụng được huy động để phá dỡ các hạng mục xây dựng xuống cấp, không còn giá trị sử dụng. Bên ngoài khu đất, vỉa hè trục đường Lý Thái Tổ cũng đang dựng rào chắn kiên cố.

Trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã phát hành thông tin mời người dân góp ý về Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19, theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.