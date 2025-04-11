Cận cảnh khu đất ở TP.HCM dự kiến xây Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19

THUẬN VĂN| 04/11/2025 19:47

Khu đất tại số 1, đường Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM) được công nhân gấp rút dọn dẹp, san lắp mặt bằng, dựng hàng rào chuẩn bị xây dựng công viên và Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19. 

Theo chủ trương của TP.HCM, khu đất vàng số 1, đường Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM) sẽ được xây dựng công viên và công trình biểu tượng ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của người dân thành phố vượt qua đại dịch COVID-19 (Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19).

Ghi nhận vào trưa 4-11, bên trong khu đất, đội ngũ công nhân đang tích cực dọn dẹp cây cối, cải tạo cảnh quan. Nhiều phương tiện máy xúc, máy phá tường chuyên dụng được huy động để phá dỡ các hạng mục xây dựng xuống cấp, không còn giá trị sử dụng. Bên ngoài khu đất, vỉa hè trục đường Lý Thái Tổ cũng đang dựng rào chắn kiên cố.

Trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã phát hành thông tin mời người dân góp ý về Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19, theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.

nạn nhân COVID-19.png
Khu đất vàng số 1, đường Lý Thái Tổ, từng là trụ sở của Nhà khách Chính Phủ.
đường Lý Thái Tổ (5).jpg
Khu đất với nhiều công trình cũ được bao phủ bởi cây xanh, cỏ hoang.
đường Lý Thái Tổ (11).jpg
đường Lý Thái Tổ (23).jpg
đường Lý Thái Tổ (26).jpg
Các tòa nhà, văn phòng bỏ hoang, công trình phụ trợ xuống cấp.
đường Lý Thái Tổ (14).jpg
Các hạng mục công trình không còn giá trị sử dụng đang được phá dỡ.
đường Lý Thái Tổ (24).jpg﻿
đường Lý Thái Tổ (19).jpg﻿
đường Lý Thái Tổ (27).jpg
Nhiều phương tiện chuyên dụng khác được huy động để san lắp mặt bằng, phát quang cây cỏ trong khuôn viên.
đường Lý Thái Tổ (16).jpg
đường Lý Thái Tổ (13).jpg
Khu vực sân chơi thể thao cũ cũng được tháo dỡ, chuẩn bị không gian thông thoáng.
đường Lý Thái Tổ (25).jpg
Cây cỏ, rác tồn động được công nhân gấp rút dọn dẹp.
đường Lý Thái Tổ (3).jpg﻿
﻿ đường Lý Thái Tổ (2).jpg
đường Lý Thái Tổ (1).jpg﻿
Dọc tuyến đường Lý Thái Tổ, công nhân đang tiếp tục dựng hàng rào chuẩn bị mặt bằng cho việc xây dựng công trình mới.
đường Lý Thái Tổ (7).jpg
Theo kế hoạch dự kiến, công trình xây dựng công viên kết hợp Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 sẽ hoàn thành trước Tết 2026.
Theo plo.vn
https://plo.vn/can-canh-khu-dat-o-tphcm-du-kien-xay-dai-tuong-niem-nan-nhan-covid-19-post879361.html
Copy Link
https://plo.vn/can-canh-khu-dat-o-tphcm-du-kien-xay-dai-tuong-niem-nan-nhan-covid-19-post879361.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Cận cảnh khu đất ở TP.HCM dự kiến xây Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO