Cận cảnh khu 'đất kim cương' Đà Nẵng đấu giá dự kiến thu về hơn 1.300 tỷ đồng

Đà Nẵng đang công khai đấu giá khu đất Khu đất A1-2-1 thuộc vệt trục đường từ cầu Sông Hàn ra biển đường Phạm Văn Đồng (thuộc phường An Hải). Khu đất ở vị trí đắc địa này có giá khởi điểm hơn 136 triệu đồng/m2.
Hiện trạng khu đất "kim cương" ở vị trí đắc địa bậc nhất trung tâm TP Đà Nẵng. Video: Nguyễn Thành
Khu đất nằm ở vị trí đắc địa gần khu vực cầu quay sông Hàn, có diện tích hơn 9.754m2. Khu đất có 4 mặt tiền, trong đó, phía bắc giáp đường An Đồn 2, phía tây giáp đường Ngô Quyền, phía đông giáp đường Hoàng Đức Lương và đường đi bộ, phía nam giáp đường Phạm Văn Đồng.
Mặt tiền đường Phạm Văn Đồng một trong những con phố có giá đắt đỏ bậc nhất TP Đà Nẵng. Theo quyết định được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất với Khu đất A1-2-1 thuộc Vệt trục đường từ cầu Sông Hàn ra biển đường Phạm Văn Đồng, có giá khởi điểm là hơn 136 triệu đồng/m2.
Toàn bộ khu đất hiện đang được vây rào bằng tôn tạm bợ. Xung quanh các cao ốc đã mọc lên. Theo quy hoạch khu đất này là đất thương mại dịch vụ, thời hạn sử dụng đất 50 năm.
Bên trong khu đất đang bỏ hoang, cây cối mọc um tùm. Theo quyết định của UBND TP Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất A1-2 thuộc Vệt trục đường từ cầu Sông Hàn ra biển đường Phạm Văn Đồng có mật độ xây dựng không quá 60%, số tầng cao công trình không quá 30 tầng nổi, 2 tầng hầm...
