Cận cảnh khoảnh khắc hiếm thấy khi mực ống con nở ra từ trứng

Ấu trùng mực phải nhanh chóng học cách săn mồi ngay sau khi nở. Những con mực non này sẽ ăn các loài giáp xác chân chèo và các sinh vật phù du khác trong những tháng đầu đời của chúng.

Khi được 2 tháng tuổi, mực non đã đủ khỏe để có thể bơi thành đàn. Những con non này tạo thành nhóm hàng chục cá thể và bơi nhiều nơi để tìm kiếm thức ăn. Mực non đến độ tuổi này đã có thể săn mồi bằng xúc tu, tương tự như những cá thể trưởng thành.

Khi đạt 4 đến 6 tháng tuổi, mực đạt độ tuổi trưởng thành và đã có thể giao phối để sinh sản.

Hiện các nhà khoa học vẫn đang tranh cãi về việc mực ống cái có chết ngay sau khi đẻ trứng hay không, bởi lẽ nhiều xác mực trưởng thành thường được tìm thấy gần các ổ trứng. Hiện vẫn chưa rõ mực ống cái sẽ tiếp tục sống trong bao lâu sau lần đẻ trứng đầu tiên và sẽ đẻ bao nhiêu lứa trứng trong vòng đời của mình.

Theo Caters/NFF