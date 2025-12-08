Cận cảnh kho tiền, rượu giấu dưới ruộng ngô của quan tham Trung Quốc

Theo lời khai của Quản, doanh nhân Kim trả cho ông ta khoản hoa hồng trị giá 2% giá trúng thầu cho bất kỳ dự án nào người này có được. Khi Quản muốn mua một căn nhà ở khu Quan Sơn Hồ thuộc thành phố Quý Dương, Kim đã lo toàn bộ chi phí.

Được biết, Quản rất thân thiết với một doanh nhân họ Kim là người cùng làng với ông ta. Trong khoảng thời gian từ năm 2018 - 2024, khi Quản nắm quyền ở huyện Tu Văn, doanh nhân Kim "tình cờ" trúng thầu 15 dự án công trình tại đây, với tổng giá trị lên tới 1,2 tỷ Nhân dân tệ (hơn 4.380 tỷ đồng).

Vào năm 2021, Quản được đề bạt làm Bí thư Huyện ủy Tu Văn. Đối với những dự án quan trọng cho sự phát triển trong huyện, Quản thường tự ra quyết định và bỏ qua ý kiến của tập thể. Dĩ nhiên, lý do khiến Quản làm vậy là để có thể móc nối với các công ty địa phương và hưởng lợi từ những chủ doanh nghiệp này.

Vào tháng 5/2024, Quản nhận được thông tin mật rằng bản thân đang bị cơ quan chống tham nhũng tỉnh Quý Châu nhắm tới. Ông ta lập tức gọi người thân tới vận chuyển tiền mặt, một lượng lớn rượu Mao Đài và nhiều vật phẩm có được từ "các thương vụ đi đêm với giới doanh nhân" về quê.

“Quản gọi điện thoại chỉ đạo người thân cất giấu tiền và đồ nhận hối lộ. Trước tiên, họ sẽ chôn số đồ đó dưới ruộng, rồi phủ ván gỗ và giấy dầu lên, cuối cùng lấp đất thêm lần nữa và trồng ngô trên đó. Nhìn bề ngoài, những khoảng ruộng này không có gì bất thường”, điều tra viên Từ Cát Xương kể lại.

Dù phương pháp che giấu trên khá tinh vi, nhưng các điều tra viên vẫn tìm được manh mối và phát hiện vị trí người thân của Quản cất giấu đồ. Trong thời gian bị tạm giam, Quản vẫn yên tâm rằng số tài sản bất chính sẽ không bị tìm thấy, cho đến khi cơ quan điều tra đưa ra hình ảnh về những vật chứng họ thu được.

Các điều tra viên tìm được vật chứng ở ruộng ngô. Ảnh: Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Quý Châu

Tháng 11/2024, Quản bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đến tháng 4/2025, ông ta phải ra hầu tòa. Trước các bằng chứng không thể chối cãi do Viện Kiểm sát đưa ra, Quản buộc phải thừa nhận phạm tội nhận hối lộ.