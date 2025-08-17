Cận cảnh khâu lắp ráp chuyên cơ từng chở Bác Hồ tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia

Ngày 16/8, công nhân Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Hàng không gấp rút hoàn thiện lắp đặt chiếc máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 tại sân Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Hà Nội).

Máy bay IL-14 số hiệu VN-C482 là chiếc máy bay IL-14 đầu tiên của Trung đoàn Không quân vận tải 919, đơn vị tiền thân của Đoàn bay 919 ngày nay. Đây là một trong năm chiếc máy bay do Chính phủ Liên Xô viện trợ cho Việt Nam vào đầu năm 1957. Chiếc máy bay được chính thức đưa vào khai thác từ năm 1958.

Trong số đó, chiếc VN-C482 có ý nghĩa đặc biệt khi được Chính phủ Liên Xô tặng riêng cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, dùng làm chuyên cơ phục vụ các chuyến bay của Chủ tịch và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.