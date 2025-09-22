Cận cảnh iPhone 17 Pro Max mạ vàng do nghệ nhân Việt chế tác 33 tiếng liên tục

Theo nhà chế tác Thắng Eric cùng đội ngũ G’Ace International, đây là chiếc iPhone 17 Pro Max mạ vàng đầu tiên trên thế giới, được thực hiện trong vòng 33 giờ liên tục.

Ngay sau khi iPhone 17 Pro Max chính thức mở bán, phiên bản đặc biệt mang tên “MONARCH” đã được công bố.

Đây là sản phẩm được chế tác thủ công giới hạn 199 chiếc toàn cầu, mỗi máy có số thứ tự và giấy chứng nhận đi kèm.