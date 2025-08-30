Cận cảnh hàng trăm xe trơ khung sau vụ cháy ở cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội

Đình Hiếu| 30/08/2025 17:05

Liên quan đến vụ cháy tại khu vực chân cầu Vĩnh Tuy (Hồng Hà, Hà Nội) đã có hàng trăm phương tiện gồm: xe máy, xe ba bánh tự chế bị trơ khung và một số trụ cầu bị bong tróc.

W-chay bai xe.jpg

Liên quan đến vụ cháy bãi xe tại khu vực chân cầu Vĩnh Tuy (phường Hồng Hà, Hà Nội), đến hơn 14h cùng ngày, đám cháy được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội dập tắt.

W-z6960777111251_8b9aabae2d552accf94a72c2d92c5db5.jpg

Tại hiện trường, ước tính có hàng trăm phương tiện gồm: xe máy, xe ba bánh tự chế bị cháy trơ khung. Các phương tiện được xếp thành 5 dãy san sát nhau, ước tính kéo dài cả trăm mét.

W-chay bai xe1.jpg

Do sức nóng của vụ cháy, hàng rào tôn tại bãi gửi xe đã bị đổ, dầm cầu bị ám khói đen.

W-chay bai xe 3.jpg

Đáng chú ý, một số trụ cầu đã có hiện trượng bong tróc bê tông, trơ khung sắt.

W-chay bai xe 2.jpg

Trước đó, theo thông tin ban đầu, khoảng 12h15 ngày 30/8, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại bãi xe ở khu vực gần chân cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội).

W-chay tro khung 7.jpg

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm trên, họ phát hiện có khói đen dày đặc kèm theo mùi khét bốc ra từ khu vực gần chân cầu Vĩnh Tuy và Cảng Hà Nội.

"Khói đen đặc bốc lên rất nhanh kèm theo mùi khét khiến nhiều người đi trên cầu Vĩnh Tuy hoảng hốt. Tôi thấy nhiều người hoang mang, không biết cháy gì nên vội đứng lại xem", nhân chứng tại hiện trường cho biết.

W-chay tro khung 10.jpg

Một nhân chứng khác cho biết, quan sát từ trên cầu Vĩnh Tuy xuống họ thấy có nhiều ô tô, xe máy ở bên trong và lửa bùng lên dữ dội. Đáng chú ý, khu vực này tập trung nhiều kho xưởng và phương tiện.

W-chay xe 11.jpg

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường, tiếp cận dập lửa. Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ cháy.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/canh-hang-tram-xe-tro-khung-tru-cau-vinh-tuy-bi-bong-troc-sau-vu-chay-o-ha-noi-2437927.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/canh-hang-tram-xe-tro-khung-tru-cau-vinh-tuy-bi-bong-troc-sau-vu-chay-o-ha-noi-2437927.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Cận cảnh hàng trăm xe trơ khung sau vụ cháy ở cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO