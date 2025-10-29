Cận cảnh đường phố Huế khi nước lũ bắt đầu rút

Sau 2 ngày đêm nước lũ bủa vây, đến sáng nay, ngày 29-10, lũ trên sông Hương đã xuống mạnh.

Lúc 4 giờ, mực nước sông Hương tại Kim Long là 3,97 m, trên báo động 3 0,47 m, giảm hơn lúc đỉnh lũ ngày 27-10 là 1,08 m; sông Bồ tại Phú 4,46 m, dưới báo động 3 là 0,04 m, giảm so với đỉnh lũ 0,79 m.

Tại các trục đường trung tâm TP Huế như Ngô Quyền, Nguyễn Huệ.. nước lũ đã rút, để lại lớp bùn và nước đọng trên đường, vỉa hè.

Nước đã rút trên đường Ngô Quyền. Ảnh: Trương Vũng.

Người dân TP Huế vui mừng nói: Cuối cùng "ôn" cũng đã xuống. "Ôn" nghĩa là "ông", ý nói trời đã rút nước. Và gọi nhau hãy cùng dậy dọn lũ với phương châm "nước xuống tới đâu dọn tới đó". Tuy nhiên, nhiều tuyến đường vẫn còn chìm ngập trong nước lũ như đường Nguyễn Thái Học, Dương Văn An; đặc biệt các tuyến đường nằm ở khu vực nội thành thuộc phường Phú Xuân.