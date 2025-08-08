Cận cảnh dự án Usilk City giữa Thủ đô 'chôn vùi' giấc mơ an cư cả nghìn người

Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Văn Khê mở rộng (Usilk City) do Công ty CP Sông Đà Thăng Long đầu tư hóa thành "nghĩa địa bất động sản" giữa Thủ đô, chôn vùi giấc mơ an cư của cả nghìn người sau hơn chục năm triển khai. Đây là 1 trong 6 dự án ở Hà Nội nằm trong kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Dự án Usilk City nằm trên trục đường Tố Hữu (phường Hà Đông, Hà Nội) do Công ty CP Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ năm 2008, gồm 13 tòa nhà cao từ 25-50 tầng, với khoảng 2.800 căn hộ cao cấp và tổng mức đầu tư lên tới 10.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch ban đầu, trong giai đoạn 2012-2013, Công ty CP Sông Đà Thăng Long sẽ bàn giao nhà cho người mua. Tuy nhiên, sau hơn 16 năm, khu đô thị này mới chỉ có 4 tòa nhà là CT1-101, CT1-102, CT1-103 và CT2-105 được hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng. Trong khi đó, tại dự án nhiều khối chung cư vẫn thi công dang dở với những khối bê tông, cốt thép hoen rỉ nằm “đắp chiếu” cả thập kỷ gây lãng phí, trở thành "nghĩa địa bất động sản" chôn vùi giấc mơ an cư của hàng nghìn người giữa Thủ đô. Do bỏ hoang nhiều năm, bên trong dự án Usilk City cây cối mọc um tùm, nước ứ đọng, vật liệu xây dựng ngổn ngang... khiến nhiều người đi qua dự án không khỏi tiếc nuối. Cả nghìn khách hàng đã phải "ôm hận" sau khi đóng tiền mua căn hộ tại dự này vì tiến độ thi công liên tục chậm trễ. Theo khách hàng, trong quá trình thực hiện dự án từ 2009 đến 2012, chủ đầu tư đã huy động vốn của hàng nghìn khách hàng với số tiền hơn 4 nghìn tỷ đồng nhưng đến nay vẫn chưa bàn giao nhà. May mắn hơn, nhiều người được nhận nhà về ở tại các toà CT1-101, CT1-102, CT1-103 và CT2-105 nhưng hành trình nhận nhà của cư dân các toà chung cư này cũng đầy gian nan. Một số toà phải "sang tay" để cứu dự án. Theo đó, cuối năm 2015, CTCP Đầu tư Hải Phát Thủ đô - thành viên của CTCP Đầu tư Hải Phát vào tiếp quản tòa CT2-105 và đổi tên thành HPC Landmark 105. Tháng 3/2017, UBND TP. Hà Nội có quyết định chấp thuận cho phép Sông Đà Thăng Long chuyển nhượng tòa CT2-105 Usilk City cho CTCP Đầu tư Hải Phát. Khối nhà này gồm 50 tầng và phần diện tích tầng hầm nằm trong phạm vi lô đất chuyển nhượng. Cuối năm 2018, chủ đầu tư bắt đầu bàn giao căn hộ cho khách hàng. Tại dự án Usilk City, năm 2019, CTCP BIDGroup cũng bắt đầu tiếp quản và triển khai lại tòa CT1-104 - vốn chỉ mới xây dựng xong phần móng và 5 tầng - với tên thương mại mới là BID Residence. Theo ghi nhận của PV, tòa nhà BID Residence đã hoàn thiện phần thô và đang tiến hành sơn mặt ngoài ở một số tầng. Thanh tra Chính phủ mới đây ban hành kế hoạch, thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Trong đó, dự án Usilk City của CTCP Sông Đà Thăng Long là 1 trong 6 dự án khu đô thị tại Hà Nội nằm trong danh sách do Thanh tra Chính phủ trực tiếp thanh tra. Về nội dung thanh tra, Thanh tra Chính phủ lưu ý một số nội dung có dấu hiệu sai phạm, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư; lập, thẩm định và phê duyệt dự án; lựa chọn nhà đầu tư; thương thảo, ký kết hợp đồng; bố trí vốn, thanh quyết toán; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; xác định giá đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất... Đồng thời, đánh giá, xác định rõ nguyên nhân khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng vốn kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.