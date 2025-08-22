Cận cảnh dự án nhà ở xã hội rẻ nhất Thủ đô chuẩn bị nhận hồ sơ mua, thuê mua

Với giá bán dự kiến 20,6 triệu đồng/m2 (chưa gồm kinh phí bảo trì), dự án nhà ở xã hội Uy Nỗ được xem là rẻ nhất Thủ đô thời điểm hiện tại. Dự kiến, chủ đầu tư sẽ nhận hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội Uy Nỗ vào đầu quý 4/2025.

Liên quan đến dự án nhà ở xã hội ﻿ (NƠXH) Uy Nỗ (xã Đông Anh, Hà Nội), ngày 21/8, trao đổi với PV Tiền Phong, thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án (Tổng Công ty 319, Bộ Quốc phòng- Chủ đầu tư dự án) cho biết: Dự kiến, chủ đầu tư sẽ nhận hồ sơ mua, thuê mua NƠXH Uy Nỗ trong quý 4/2025. Hiện tại, chủ đầu tư đang xây dựng phương án tiếp nhận hồ sơ mua, thuê mua NƠXH Uy Nỗ ﻿ trình Ban Giám đốc Tổng Công ty phê duyệt. Sau khi phương án được Ban Giám đốc phê duyệt, đơn vị sẽ thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Dự án NƠXH Uy Nỗ do Tổng Công ty 319 ﻿ làm chủ đầu tư, được khởi công từ cuối năm 2024, dự kiến hoàn thành quý 4/2026. Dự án gồm 4 khối nhà cao 9 tầng, 1 tầng hầm và 1 tum. Tổng số căn hộ NƠXH là 466 căn, với diện tích từ 40m2 đến 76,6m2 trong đó 419 căn để bán và và 47 căn thuê mua. NƠXH Uy Nỗ sở hữu vị trí đắc địa ngay mặt tiền đường Cổ Loa – tuyến giao thông huyết mạch thuộc khu trung tâm hành chính của Đông Anh. Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng kết nối thuận tiện đến các tuyến đường giao thông chính của khu vực: Đường Cao Lỗ; cao tốc Nhật Tân – Nội Bài; Cao tốc Thăng Long – Nội Bài; Quốc lộ 5; Quốc lộ 3… Giá bán NƠXH Uy Nỗ có giá bán tạm tính là 20,6 triệu đồng/m2 (chưa gồm kinh phí bảo trì), tương đương từ 824 triệu đồng đến 1,57 tỷ đồng/căn hộ. Với giá bán trên, dự án NƠXH Uy Nỗ được xem rẻ nhất trong số các dự án NƠXH trên địa bàn Hà Nội đang chuẩn bị mở bán hiện nay. Về tiến độ thi công, ông Dũng cho biết hiện các tòa nhà thuộc dự án đã thi công đến tầng 7, dự kiến sẽ cất nóc vào ngày 30/9. Với tiến độ như hiện nay, dự kiến dự án sẽ vượt tiến độ khoảng 6 tháng. Cũng theo thượng tá Nguyễn Văn Dũng, để giảm giá thành nhưng vẫn đảm bảo chất lượng công trình, Tổng Công ty tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công; lựa chọn các nhà cung cấp vật tư, vật liệu, thiết bị lớn, uy tín, có thương hiệu, năng lực để ký hợp đồng trực tiếp, không qua khâu trung gian. Bên cạnh đó, lãnh đạo Ban Quản lý dự án thường xuyên xuống công trường kiểm tra, giám sát thi công. Thực hiện Đề án của Chính phủ về việc xây dựng 1 triệu căn NƠXH cho người thu nhập thấp giai đoạn 2025 - 2030, Tổng Công ty 319 là đơn vị tiên phong trong Bộ Quốc phòng thực hiện xây dựng NƠXH tại xã Đông Anh (ảnh: Thượng tá Nguyễn Văn Dũng kiểm tra tiến độ thi công dự án). Sau dự án này, Tổng Công ty 319 sẽ tiếp tục khởi công các dự án NƠXH và nhà ở cho lực lượng vũ trang trên địa bàn Hà Nội.