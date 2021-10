Cận cảnh dự án không phép xây cạnh trụ sở phường ở Vĩnh Phúc

Dự án Bệnh viện đa khoa, Viện nghỉ dưỡng và Nhà ở đô thị, được UBND tỉnh Vĩnh Phúc quyết định cho phép đầu tư từ tháng 10/2012. Chủ đầu tư ban đầu là Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thăng Long. Sau đó, dự án trên được chuyển giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Tiến Mạnh (Công ty Tiến Mạnh).

Qua tìm hiểu được biết, dự án trên được thực hiện trên diện tích sàn xây dựng hơn 15ha với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng. Quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư liên tiếp vi phạm nhiều quy định. Bất chấp việc chưa có giấy phép xây dựng nhưng Công ty Tiến Mạnh vẫn cho thi công, xây dựng phần thô của công trình.

Dự án xây dựng nhiều hạng mục nhưng chưa được cấp phép xây dựng

Ghi nhận thực tế cho thấy, dự án bệnh viện kết hợp khu nghỉ dưỡng nằm ở vị trí đắc địa sát tuyến đường Quốc lộ 2 thuộc đồng Gò Quân. Từ trên cao nhìn xuống, dự án nằm lọt thỏm giữa cánh đồng lúa thuộc phường Hội Hợp. Đáng chú ý, công trình này có vị trí cách trụ sở UBND phường Hội Hợp chỉ khoảng 200-300m.