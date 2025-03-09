Cận cảnh dàn vũ khí tại lễ duyệt binh Trung Quốc

Trong số các vũ khí tại lễ duyệt binh Trung Quốc có các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-61 và DF-31BJ mới được công bố, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-3, tên lửa đạn đạo chống hạm siêu thanh YJ-21 và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm hạt nhân JL-1.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-61

Tên lửa DF-61 lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc duyệt binh và được cho là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tiên tiến nhất của Trung Quốc sau DF-41, đang được sử dụng. Dự kiến nó sẽ là một phần trong các hoạt động tên lửa tầm xa của Lực lượng Tên lửa PLA.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-61 và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-3. Ảnh: CCTV

Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-3

Cũng ra mắt lần đầu là JL-3, một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm thế hệ thứ 3, tầm xa xuyên lục địa, đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động răn đe hạt nhân trên biển.

Tên lửa DF-31BJ

Tên lửa DF-31BJ cũng được trình làng sáng 3-9, đây là biến thể di động trên bộ mới nhất của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiên liệu rắn DF-31. Nó được xem là phiên bản nâng cấp của DF-31AG, hiện là biến thể tiên tiến nhất của dòng DF-31, với tầm hoạt động được báo cáo hơn 11.200km và đã được thử nghiệm vào tháng 9 năm ngoái, vụ thử tên lửa hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc sau 44 năm.

Máy bay chiến đấu tàng hình

Một số máy bay chiến đấu tàng hình mới nhất của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), bao gồm J-35 hai động cơ và máy bay ném bom H-6, cũng đã được nhìn thấy cất cánh ngay sau khi cuộc duyệt binh bắt đầu.