Cận cảnh chợ đầu mối ở TP HCM đêm 23 rạng sáng 24 Tết

Những ngày cận Tết, lượng hàng về các chợ đầu mối cao hơn gấp 2 lần bình thường, chủ yếu là hàng thiết yếu Đêm 22 và rạng sáng 23-1, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng dẫn đầu đã đi khảo sát, thăm và chúc Tết 2 chợ đầu mối cung ứng nông sản lớn nhất tại TP HCM. Tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, đoàn đã ghé thăm khu kinh doanh các loại trái cây được sử dụng nhiều dịp Tết như: mãng cầu, xoài, đu đủ,… Các thương nhân cho hay năm nay các mặt hàng trên mẫu mã đẹp, chất lượng tốt nhưng giá thấp hơn so với Tết năm ngoái do sức mua còn yếu. Lãnh đạo TP HCM chúc Tết Công ty CP Quản lý và Kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức Như xoài cát Hòa Lộc, giá từ 30.000 – 60.000 đồng/kg, tùy loại; mãng cầu tròn từ 40.000 – 65.000 đồng/kg, tùy loại. Hiện bưởi da xanh có cành về nhiều (để cúng) và giá cao hơn bưởi không cành đến 15.000 – 20.000 đồng/kg. Xoài, mãng cầu năm nay mẫu mã đẹp nhưng giá thấp hơn năm ngoái Xoài ngập chợ Đoàn đã ghé thăm khu kinh doanh trái cây nhập khẩu với đa dạng nguồn hàng từ: Trung Quốc, Nam Phi, Ba Lan,… Tại đây, thương nhân có ghi rõ xuất xứ để người tiêu dùng nhận biết. Dịp Tết, lượng trái cây tiêu thụ tại đây được một số vựa cho biết tăng đến 4-5 lần ngày thường. Khu vực kinh doanh trái cây ngoại ở chợ đầu mối Thủ Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Nhu, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Quản lý và Kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức, cho biết dự báo ngày cao điểm nhất của chợ Tết rơi vào 26 tháng Chạp với khoảng 5.400 tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Hồng Trung Quốc ghi nhãn tiếng Tại chợ đầu mối Hóc Môn, đoàn công tác đã ghé thăm các sạp rau củ, trái cây và thịt heo, mặt hàng đặc trưng tại chợ. Với ngành hàng rau củ, nhiều thương nhân than chợ vắng nên giá giảm. Trong đó, rau tần ô giảm mạnh nhất, một số nơi bán chỉ 10.000 đồng/kg, tiền vận chuyển từ Lâm Đồng xuống TP HCM còn cao hơn. Phó Chủ tịch UBND TP HCM thăm chợ đầu mối Hóc Môn Với ngành hàng trái cây, dưa hấu tăng nhẹ 1.000 - 2.000 đồng/kg, lên 13.000 – 17.000 đồng/kg, tùy loại. Cũng như chợ đầu mối Thủ Đức, giá mãng cầu, xoài, đu đủ tại đây cũng rẻ hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Các thương nhân đang trông đợi ngày 26 và 27 tháng Chạp – là thời gian hàng hóa tiêu thụ mạnh nhất. Pha lóc thịt heo nóng để làm giò chả Riêng ngành hàng thịt heo năm nay có giá cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái do giá heo hơi tăng. Hiện tại, mặt hàng thịt nạc để làm giò chả đang được mua mạnh nhất, giá bán hơn 100.000 đồng/kg. Lý giải về việc sức mua hàng Tết năm nay không bằng những năm trước, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, cho rằng do kỳ nghỉ Tết kéo dài, người dân về quê, đi xa nên giảm lượng mua, đặc biệt là hàng tươi sống do không trữ lâu. Thông tin về "cháy" vé máy bay, tàu, xe gần đây cũng thể hiện điều này. Lãnh đạo TP HCM chúc Tết công ty quản lý chợ Hóc Môn Nhập hàng vào sạp Dưa hấu về chợ đang tăng, giá tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh, các chợ đầu mối có vai trò rất lớn trong việc cung cấp thực phẩm cho người tiêu dùng TP HCM bảo đảm về số lượng, chất lượng, giá cả. Ông Nguyễn Văn Dũng đề nghị các công ty quản lý chợ có sự đổi mới để tăng sức cạnh tranh khi kênh phân phối hiện đại, thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ.