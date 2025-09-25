Cận cảnh cây rỏi mật hơn 500 tuổi được công nhận là cây di sản Việt Nam

Gần địa đạo Kỳ Anh (TP Đà Nẵng), có một cây rỏi mật hơn 500 tuổi đã được công nhận là Cây Di sản Việt Nam, gắn liền với giá trị lịch sử trong các cuộc kháng chiến cứu nước.

Clip cây rỏi mật hơn 500 tuổi ở địa đạo Kỳ Anh được công nhận Cây Di sản Việt Nam. Cây rỏi mật (Garcinia celebica L.) tại địa đạo Kỳ Anh (khối phố Thạch Tân, phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng) đã hơn 500 tuổi. Cây có chu vi gốc 2,7 m, cao hơn 26 m. Ngày xưa, gốc cây rỏi mật hơn 500 tuổi này là nơi người dân nghỉ ngơi sau giờ đồng áng, sinh hoạt văn nghệ. Đến thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, cây rỏi mật là địa điểm để thực hành phong trào diệt giặc dốt. Ngày nay, mỗi năm, địa đạo Kỳ Anh đón hàng ngàn lượt khách du lịch . Cây rỏi mật hơn 500 tuổi là một trong những điểm tạo sự thích thú cho du khách khi tham quan. Ông Huỳnh Kim Ta - bảo vệ, kiêm hướng dẫn viên du lịch tại địa đạo Kỳ Anh, cho hay thân cây này rắn chắc nên từ bao đời người dân gọi là cây rỏi (rỏi trong từ rắn rỏi). Người dân cho rằng cây rỏi này có từ cuối thế kỷ 14 đầu thế kỷ 15. "Trong chiến tranh, cây rỏi cách nơi đóng chân của địch khoảng 2km, người dân trèo lên ngọn cây quan sát. Mỗi khi địch hành quân trên Quốc lộ 1 hoặc qua địa bàn xã là chúng ta nhìn thấy" - ông Ta nói. Theo ông Ta, về mặt thời gian, cây rỏi là Cây Di sản Việt Nam, nhưng xét về mặt lịch sử , đây là cây di tích. Hàng ngày, khi du khách đến địa đạo Kỳ Anh, ông Ta sẽ đưa khách khám phá đường hầm địa đạo. Sau đó, du khách dừng chân tại gốc cây rỏi mật này trước khi quay về điểm đầu địa đạo. Tháng 2-2025, TP Tam Kỳ (Quảng Nam cũ), công bố quyết định của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận cây rỏi mật hơn 500 tuổi ở địa đạo Kỳ Anh là Cây Di sản Việt Nam.