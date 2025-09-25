Cận cảnh cây rỏi mật hơn 500 tuổi được công nhận là cây di sản Việt Nam

Gần địa đạo Kỳ Anh (TP Đà Nẵng), có một cây rỏi mật hơn 500 tuổi đã được công nhận là Cây Di sản Việt Nam, gắn liền với giá trị lịch sử trong các cuộc kháng chiến cứu nước.
Cây có chu vi gốc 2,7 m, cao hơn 26 m.
"Trong chiến tranh, cây rỏi cách nơi đóng chân của địch khoảng 2km, người dân trèo lên ngọn cây quan sát. Mỗi khi địch hành quân trên Quốc lộ 1 hoặc qua địa bàn xã là chúng ta nhìn thấy" - ông Ta nói.
Hàng ngày, khi du khách đến địa đạo Kỳ Anh, ông Ta sẽ đưa khách khám phá đường hầm địa đạo. Sau đó, du khách dừng chân tại gốc cây rỏi mật này trước khi quay về điểm đầu địa đạo.
Tháng 2-2025, TP Tam Kỳ (Quảng Nam cũ), công bố quyết định của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận cây rỏi mật hơn 500 tuổi ở địa đạo Kỳ Anh là Cây Di sản Việt Nam.
Theo plo.vn
Copy Link
https://plo.vn/can-canh-cay-roi-mat-hon-500-tuoi-duoc-cong-nhan-la-cay-di-san-viet-nam-post872177.html
https://plo.vn/can-canh-cay-roi-mat-hon-500-tuoi-duoc-cong-nhan-la-cay-di-san-viet-nam-post872177.html