Cận cảnh cây cầu hơn 12 tỷ đồng bị lãng quên suốt 5 năm

Suốt nhiều năm qua, người dân ở xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) hết sức xót xa, và bức xúc khi chứng kiến một cây cầu nằm phơi mưa nắng, chưa được đưa vào sử dụng.