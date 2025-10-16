Cận cảnh biểu tượng con tôm 22 tỷ đồng ở Cà Mau

Quảng trường Phan Ngọc Hiển nằm ở phường An Xuyên được xem là vị trí đắc địa của trung tâm tỉnh Cà Mau. Những ngày qua nơi đây có rất nhiều người dân và du khách đến check-in vì công trình biểu tượng con tôm vừa hoàn thành. Đây là một trong những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
Trao đổi với phóng viên Tạp chí Du lịch TP.HCM, ông Nguyễn Văn Đen, Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết chiều 16/10, tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển sẽ diễn ra Lễ khánh thành các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, trong đó có Quảng trường Phan Ngọc Hiển.Quảng trường Phan Ngọc Hiển ở Cà Mau trước ngày khánh thành. Ảnh: Duy Khang.
Dự án quảng trường Phan Ngọc Hiển do Ban Quản lý dự án Xây dựng công trình giao thông tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư với tổng vốn gần 280 tỷ đồng. Trong đó, công trình biểu tượng con tôm ôm quả địa cầu có vốn đầu tư hơn 20 tỷ đồng.
Biểu tượng con tôm Cà Mau cao hơn 20m. Trong đó, phần thân tôm được xây dựng bằng bê tông dài khoảng 14m, bên ngoài ốp đá và gốm. Hiện, Cà Mau xứng tầm là “thủ phủ tôm” của cả nước nên tỉnh này xây dựng biểu tượng con tôm ôm lấy quả địa cầu với ý nghĩa đưa con tôm Cà Mau vươn ra thế giới.Cận cảnh biểu tượng con tôm là một trong những điểm nhấn tại quảng trường. Ảnh: Duy Khang.
Đối diện Quảng trường Phan Ngọc Hiển là Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau. Trung tâm này là nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ nhất vào ngày 16-17/10. Trong đó, phiên trù bị bắt đầu vào sáng 17/10 và Đại hội chính thức khai mạc lúc 8h ngày 17/10.
Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Đột phá - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ nhất có chủ đề “Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tận dụng thời cơ, lợi thế, tiềm năng của tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc để phát triển toàn diện; vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới”.Đối diện Quảng trường Phan Ngọc Hiển là Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau - nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ nhất. Ảnh: Duy Khang.
Tham dự Đại hội có 450 đại biểu, trong đó 53 đại biểu đương nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định 397 đại biểu chính thức và 71 đại biểu dự khuyết của 68 đoàn đại biểu. Trong đó, 5 đại biểu dự khuyết được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định chuyển thành 5 đại biểu chính thức thay thế 5 đại biểu đã nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định 178, Nghị định 67 của Chính phủ.
Nội dung của Đại hội lần này là tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các đại biểu tham dự Đại hội sẽ thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.Đại hội lần này đánh mốc lịch sử của một Đảng bộ mới thành lập sau sáp nhập. Đại hội đầu tiên của một Đảng bộ mới, mang tầm vóc ý nghĩa lịch sử rất lớn, mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ảnh: Duy Khang.
Đại hội cũng công bố các quyết định chỉ định Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025 – 2030 và đại biểu của Đảng bộ tỉnh Cà Mau dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.