Cận cảnh biểu tượng con tôm 22 tỷ đồng ở Cà Mau

Quảng trường Phan Ngọc Hiển nằm ở phường An Xuyên được xem là vị trí đắc địa của trung tâm tỉnh Cà Mau. Những ngày qua nơi đây có rất nhiều người dân và du khách đến check-in vì công trình biểu tượng con tôm vừa hoàn thành. Đây là một trong những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Du lịch TP.HCM, ông Nguyễn Văn Đen, Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết chiều 16/10, tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển sẽ diễn ra Lễ khánh thành các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, trong đó có Quảng trường Phan Ngọc Hiển. Quảng trường Phan Ngọc Hiển ở Cà Mau trước ngày khánh thành. Ảnh: Duy Khang.