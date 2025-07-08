Sống dậy những ký ức tự hào của TP.HCM

Dù chưa hoàn thiện, công trình đã thu hút đông đảo người dân dừng lại chiêm ngưỡng, chụp ảnh, thậm chí là quay lại nhiều lần để ngắm trọn từng phân đoạn.

“Tái hiện đầy đủ hết, từ khoảnh khắc bắn pháo đến các khối diễu binh trên những con đường mà anh từng có cơ hội xem trực tiếp. Hôm nay được thấy lại trên bức tường này rất đẹp và gợi nhớ.

Mình nghĩ chỉ vài ngày nữa thôi, khi được hoàn thiện thì con đường này sẽ rất nổi tiếng. Không chỉ các bạn trẻ mà các cô bác lớn tuổi cũng sẽ đến tham quan. Có thể mình sẽ quay lại nhiều lần nữa để ngắm thật kỹ cũng như rủ mọi người đến" anh Nguyễn Thanh Liêm (Phú Nhuận, TP.HCM) chia sẻ với ánh mắt không giấu được niềm tự hào.

Anh Nguyễn Thanh Liêm

Không chỉ những người từng trực tiếp ở trong không khí hào hùng của diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngay cả chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (An Giang) - những người chưa có cơ hội được chứng kiến tận mắt cũng cảm thấy được kết nối với những ngày tràn ngập cờ hoa của TP.HCM qua từng nét vẽ.

“Mình chỉ được xem qua tivi hôm ấy nhưng cảm thấy không khí rất hào hùng. Hôm nay đi qua đây thấy có bức tranh, mình ghé lại ngay, như được sống lại phần nào không khí trang nghiêm ấy. Đây là bức tường lưu giữ ký ức, để thế hệ sau có thể nhìn thấy và hiểu thêm về những cột mốc quan trọng của đất nước” chị Cẩm Tú xúc động chia sẻ.

Đằng sau công trình nghệ thuật tầm vóc ấy là sự tận tâm, tỉ mỉ của nhóm họa sĩ trẻ, những người đang ngày đêm làm việc dưới nắng gắt giữa lòng thành phố để đưa từng chi tiết vào đời sống.