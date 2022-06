Cận cảnh 10 lô "đất vàng" nhà máy sắp phải di dời khỏi nội đô Hà Nội

Your browser does not support the video tag. Cận cảnh hàng loạt lô "đất vàng" nhà máy sắp phải di dời khỏi thủ đô (Video: Quân Đỗ - Hữu Nghị).

UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố về danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố đợt 1. Theo đó, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn TP Hà Nội tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 vào tháng 7 tới (Ảnh: Quân Đỗ).

Trong tờ trình này, UBND TP Hà Nội đề xuất di dời 10 cơ sở nhà đất do các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Công ty cổ phần và Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đang quản lý, sử dụng phải di dời theo quy hoạch (do không phù hợp với hoạch xây dựng), thuộc trường hợp UBND cấp tỉnh ban hành Danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch sau khi có ý kiến của Hội đồng nhân dân cùng cấp (Ảnh: Quân Đỗ).

Trong số 10 cơ sở này, quận Thanh Xuân có 2 cơ sở trong đó một cơ sở là Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long ở địa chỉ tại 235 Nguyễn Trãi, diện tích hơn 64.000m2, đang là hệ thống nhà kho để vật tư phục vụ sản xuất và thành phẩm; nhà xe của cán bộ công nhân viên để đi xe đưa đón đến địa điểm mới tại Cụm công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai (Ảnh: Quân Đỗ).