Cán bộ tốt, được bồi dưỡng văn hóa sẽ tránh được tham nhũng!

Đây là chia sẻ của ông Phan Viết Lượng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội với Dân trí về tính cấp thiết của việc bồi dưỡng văn hóa cho đội ngũ cán bộ.

Ông Phan Viết Lượng - Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục . (Ảnh: Media QH).

Cùng với chính trị, kinh tế và xã hội, văn hóa là một trong 4 trụ cột chính tạo nên sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, mỗi địa phương. Tuy nhiên, thời gian qua, văn hóa vẫn bị xem nhẹ, cho là hoạt động bề nổi, phát triển chưa tương xứng so với sự phát triển kinh tế. Ông nhìn nhận thế nào về thực tế này?

Sau 35 năm đổi mới, bên cạnh những thành tựu về kinh tế thì văn hóa cũng đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Trong đó, về đường lối, quan điểm, thể chế hóa bằng chính sách pháp luật để điều hành văn hóa có những bước tiến rất lớn. Nếu so sánh nội dung, nghị quyết của từng thời kỳ đại hội đến nay, chúng ta thấy đã có những bước phát triển rất dài.

Đảng ta xác định vị trí vai trò văn hóa ngày càng rõ hơn. Văn hóa không chỉ là động lực, mục tiêu mà còn là trung tâm của sự phát triển bền vững đất nước. Đặc biệt, trong văn hóa xác định con người là trọng tâm, hướng đến xây dựng, phát triển con người toàn diện.

Trong các chính sách phát triển của Đảng và nhà nước bao giờ cũng nhấn mạnh đến sự gắn kết giữa phát triển kinh tế và văn hóa.

Thời gian qua, việc đầu tư cho văn hóa cũng có những bước phát triển rất tốt. Những thiết chế, hạ tầng, phục vụ cho văn hóa, các phong trào, vận động xây dựng môi trường văn hóa, con người Việt Nam cũng được đầu tư, củng cố.

"Ở đâu đó vẫn quan tâm phát triển kinh tế hơn so với văn hóa"

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nhìn về vị trí vai trò của văn hóa với sự phát triển đất nước thì văn hóa phát triển chưa tương xứng.

Trong nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng nói, có lúc, có nơi chúng ta vẫn chưa gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế và văn hóa, ở đâu đó vẫn quan tâm phát triển kinh tế hơn so với văn hóa.