Cán bộ diện quy hoạch phải báo cáo đã làm gì trong suốt 150 ngày chống dịch

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ X, khóa XI, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh giá, qua công tác phòng, chống dịch Covid-19, thành phố đã nhìn rõ những hạn chế, bất cập của bộ máy, cán bộ từng cấp, từng nơi, từng lĩnh vực mà bình thường khó thấy.

Trao đổi với báo chí bên lề phiên bế mạc hội nghị, người đứng đầu Đảng bộ thành phố chia sẻ, thành phố đã sớm nhìn nhận được những vấn đề trên. Địa phương này sẽ khắc phục những hạn chế, bất cập thông qua công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thời gian tới.

Cán bộ cần báo cáo đã làm gì trong 150 ngày chống dịch

"Thành phố sẽ đưa ra một số tiêu chí để đánh giá cán bộ. Ví dụ một cán bộ được đưa lên để đào tạo, phát triển cần báo cáo và có xác nhận đã làm gì trong suốt 150 ngày phòng, chống dịch Covid-19", Bí thư TPHCM thông tin.

Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, các trường hợp còn hạn chế về năng lực, biểu hiện tiêu cực sẽ được đánh giá cụ thể để tìm ra chứ không mang tính chất võ đoán.