Cần biết: Nhiều lợi ích mới trong thực hiện BHYT học sinh sinh viên năm học 2021-2022

Đặc biệt, từ tháng 6/2021, người tham gia BHYT (trong đó có các em học sinh sinh viên) có thể sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID-BHXH số thay cho thẻ BHYT giấy, để đi khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Qua đó giúp người tham gia BHYT tiết kiệm thời gian khi đi khám chữa bệnh, không còn lo thủ tục khám chữa bệnh sẽ khó khăn khi mất, hay hỏng thẻ BHYT giấy.

Hiện nay, phụ huynh, học sinh sinh viên có thể tra cứu về thời hạn sử dụng thẻ BHYT theo các cách sau: Truy cập vào Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam tại địa chỉ sau: htts://baohiemxahoi.gov.vn; nhắn tin theo cú pháp BH THE "Mã thẻ BHYT" gửi 8079; gọi điện đến Tổng đài 1900.9068 của BHXH Việt Nam để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.

Đặc biệt, khi cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số, mọi nhóm đối tượng đều có thể theo dõi quá trình đóng- hưởng BHYT của bản thân; cập nhật các thông tin về chính sách BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện một số dịch vụ công của ngành BHXH Việt Nam

