Căn bếp nhỏ đậm mùi hoài niệm mỗi độ Xuân về

Tôi sinh ra ở Thủ đô, nơi đất chật người đông, căn bếp của gia đình chỉ là một diện tích nhỏ trong căn nhà tập thể chật chội được phân theo tiêu chuẩn. Nơi đó ấy không lãng mạn như nhiều gian bếp ở miền quê, chẳng có khói lam chiều vấn vương nơi nóc nhà.

Thay vào đó, là mùi khói đen sặc sụa mỗi khi mẹ dùng nước để vẩy tắt chiếc bếp Kim khí được đun bằng dầu hỏa. Cũng chẳng được một lần, nghe câu chuyện cổ tích của bà bên bếp lửa hồng thơm mùi củi cháy, tí tách tiếng củi lửa reo vui, mà chỉ nghe được tiếng nổ lép bép từ bếp than tổ ong với mùi tanh của bùn, than bị đốt cháy mỗi khi mẹ ghé thêm viên than mới vào lò…

Khu tập thể cũ đầy hoài niệm

Nhưng trong thời kỳ bao cấp, khó khăn thiếu thốn chung của đất nước, căn bếp ấy vẫn bừng bếp lửa mỗi ngày đã là sự cố gắng rất lớn của cha mẹ tôi. Để bếp được ấm no, cha mẹ tôi ngoài giờ đi làm Nhà nước về, phải đi khắp các hàng ăn ở khu phố để xin nước gạo, đồ ăn thừa; vớt bèo ở các hồ ao và đạp xe đạp gần mười cây số, xuống Nhà máy rượu Hà Nội ở đường Nguyễn Công Trứ để mua bã rượu về nấu cám cho lợn ăn. Mẹ tôi còn nhận thêm công việc đan vá ở tổ len của khu phố...

Sáng chủ nhật, mẹ được nghỉ làm, thường dậy sớm, xuống bếp rang cơm với dưa muối cho chúng tôi ăn; nhìn đĩa cơm rang vàng ươm, bóng mỡ, anh em chúng tôi đứa nào đứa ấy đều háo hức. Những buổi đi học về, bụng đói meo, mà ngửi thấy mùi thơm của thức ăn từ căn bếp lan tỏa khắp không gian ngôi nhà nhỏ là y như rằng, hôm đó nhà có khách ở quê ra chơi hoặc mẹ vừa nhận được tiền công đan len làm thêm buổi tối.