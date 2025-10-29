Căn bếp nghĩa tình ở Huế đỏ lửa, nấu hàng nghìn suất cơm cho bà con vùng ngập

Cô Hà cho biết thêm, nếu mưa lũ còn diễn biến phức tạp, trường sẽ tiếp tục mở cửa để các nhóm thiện nguyện nấu cơm giúp dân vùng ngập.

Cô Thân Thị Thu Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trường An chia sẻ: “Thấy cảnh đồng bào ngập trong lũ mấy ngày qua, mình không yên lòng. Khi chị Hồng kêu gọi, nhà trường lập tức đồng ý cho mượn bếp, dụng cụ nấu ăn. Giáo viên, phụ huynh cũng cùng tham gia, chỉ mong góp một phần nhỏ giúp bà con bớt vất vả trong những ngày mưa lũ”.

Chị Hồng cho biết, hiện có khoảng 80 người dân ở khắp nơi đến tham gia phụ nấu và 20 người đứng bếp chính. Trước khi nấu, mọi người sẽ thống nhất số lượng suất cơm để chuyển đến từng khu vực cần thiết, có sự kết nối, hỗ trợ từ lãnh đạo phường Thuận Hóa.

Anh Bùi Văn Nhật, người dân sống gần trường, kể: “Huế đang chứng kiến trận ngập lụt lịch sử. Nhà mình ở chỗ cao nên ổn. Khi thấy hoạt động nấu cơm tặng bà con, đặc biệt là bệnh nhân và người nhà tại các bệnh viện đang ngập, cả nhà liền qua giúp.

Mọi người làm việc khẩn trương, chỉ trong thời gian ngắn đã cùng nhau chuẩn bị được nhiều suất cơm nóng. Tối qua, mình còn theo ghe chở cơm vào tận Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Y Dược và ký túc xá Cao đẳng Y tế để phát cho bà con. Dù cơm tới hơi muộn, ai nấy đều xúc động khi nhận”.

Từng suất cơm được đưa đến người dân vào tối 28/10. Ảnh: G.X

Chỉ trong tối 28/10, bếp thiện nguyện đã nấu và gửi đi gần 3.000 suất cơm nóng, kèm nước uống cho bà con ở nhiều phường và khu vực bị ngập sâu trong TP Huế.

Hiện trên khắp TP Huế, nhiều nhóm nhà hảo tâm và tổ chức thiện nguyện cũng miệt mài góp công, góp của, hỗ trợ cho người dân vùng lũ và bệnh nhân trong các bệnh viện bị nước bao vây.