Căn bệnh cướp đi mạng sống của 1,6 triệu người mỗi năm

Ngày 24/3, tại chương trình nhân ngày Thế giới Phòng chống Lao diễn ra ở Hà Nội, nhiều con số đáng báo động về căn bệnh này đã được đưa ra.

Cụ thể, theo báo cáo bệnh lao toàn cầu của WHO (Global TB Report) năm 2022, số ca tử vong do bệnh lao đã tăng lên trong hai năm liên tiếp (trung bình 1,6 triệu người chết). Con số này còn cao hơn số ca tử vong do Covid-19.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đại dịch Covid-19 đã có tác động nghiêm trọng đến công tác chẩn đoán và điều trị lao trong những năm vừa qua. Những tiến độ đã đạt được tính đến năm 2019 đã bị chậm lại, đình trệ, hoàn toàn đảo ngược, mục tiêu thanh toán bệnh lao toàn cầu đã bị chệch hướng. Tác động rõ ràng nhất chính là sự sụt giảm lớn về số bệnh nhân lao được phát hiện trên toàn cầu.