Campuchia xét xử cựu trợ lý của ông Hun Sen: Bị cáo buộc biển thủ 3 triệu USD

Trong khi đó, Dara, Samet và Khim – cựu Phó Cục trưởng Cục An ninh Trung ương Cảnh sát Tư pháp Campuchia – bị buộc tội “lợi dụng ảnh hưởng để trục lợi” và “tham nhũng”. Họ cũng phải đối mặt với các cáo buộc bổ sung về “gian lận” theo Điều 29, 32, 377, 378, 595 và 586 của Bộ luật Hình sự và Luật chống tham nhũng Campuchia.

Thẩm phán chủ tọa Yi Sokvouch cho biết Thy bị cáo buộc hai tội danh “chủ động lợi dụng ảnh hưởng” theo Điều 606 Bộ luật Hình sự và “tham nhũng” theo Điều 32 Luật chống tham nhũng của Campuchia.

Nếu bị kết án, mỗi bị cáo phải đối mặt với mức án tù từ 5 đến 10 năm. Theo Thẩm phán Sokvouch, bốn bị cáo đã âm mưu bán nhà tù bỏ hoang và đất đai xung quanh thông qua công ty xây dựng của Thy vào năm 2018 với giá hơn 3 triệu USD. Sau đó, họ xây dựng một nhà tù nhỏ hơn tại một địa điểm khác trong tỉnh Kampong Chhnang với chi phí thấp hơn nhiều.

Thẩm phán cho biết số tiền còn lại từ giao dịch này được cho là không được chuyển cho các tổ chức nhà nước Campuchia mà được giữ lại để sử dụng cá nhân.

Ngày đưa ra phán quyết vẫn chưa được ấn định.