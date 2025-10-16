Campuchia thông tin vụ người Hàn Quốc bị giết, Seoul cấm dân đến một số tỉnh Campuchia

Ngày 15-10, Hàn Quốc đã cấm công dân đến một số khu vực của Campuchia. Diễn biến này đến sau khi Bộ Nội vụ Campuchia công bố diễn biến quan trọng trong cuộc điều tra vụ một công dân Hàn Quốc bị dụ dỗ sang Campuchia, sau đó bị tra tấn, giết hại hồi tháng 8 và xác nhận rằng hiện có 80 người Hàn Quốc đang bị giam giữ tại Cơ quan di trú Campuchia.

Vụ 1 công dân Hàn Quốc bị giết và 80 người Hàn Quốc bị giam giữ ở Campuchia

Về vụ công dân Hàn Quốc bị giết hại, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia - ông Touch Sokhak cho biết cảnh sát phát hiện thi thể của nạn nhân Park Minho, 22 tuổi, bên trong một chiếc xe bị bỏ lại ở làng Kompong Bay vào khoảng 2 giờ chiều 8-8. Anh Park đã đến Campuchia vào ngày 17-7, được cho vì lý do học tập, theo tờ Khmer Times.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác nhận anh Park tử vong do ngừng tim do bị hành hung nghiêm trọng. Thi thể nạn nhân có dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng, cho thấy nạn nhân đã bị bạo hành kéo dài.