Campuchia, Thái Lan ký thỏa thuận ngừng bắn 13 điểm

Ngày 7-8, kỳ họp bất thường của Ủy ban Biên giới chung (GBC) giữa Campuchia và Thái Lan đã kết thúc với việc hai nước thống nhất ký thỏa thuận thực thi ngừng bắn gồm 13 điểm, nhằm giải quyết căng thẳng và khôi phục hòa bình tại khu vực biên giới, theo tờ Khaosod.

Ngày 7-8, cuộc họp cấp bộ trưởng kéo dài hơn một giờ tại Malaysia, sau 3 ngày họp cấp thư ký. Campuchia và Thái Lan đạt đồng thuận về phương án chung được thể hiện trong văn kiện ngừng bắn 13 điểm, do Ban Thư ký GBC của hai nước cùng xây dựng.

Sau phiên đàm phán, Thứ trưởng Quốc phòng kiêm quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan - Tướng Nattaphon Narkphanit và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia - Tướng Tea Seiha đã ký biên bản ghi nhớ ghi lại các thỏa thuận đạt được trong ba ngày làm việc.