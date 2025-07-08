Campuchia, Thái Lan ký thỏa thuận ngừng bắn 13 điểm

Ngày 7-8, kỳ họp bất thường của Ủy ban Biên giới chung (GBC) giữa Campuchia và Thái Lan đã kết thúc với việc hai nước thống nhất ký thỏa thuận thực thi ngừng bắn gồm 13 điểm, nhằm giải quyết căng thẳng và khôi phục hòa bình tại khu vực biên giới, theo tờ Khaosod.
Ngày 7-8, cuộc họp cấp bộ trưởng kéo dài hơn một giờ tại Malaysia, sau 3 ngày họp cấp thư ký. Campuchia và Thái Lan đạt đồng thuận về phương án chung được thể hiện trong văn kiện ngừng bắn 13 điểm, do Ban Thư ký GBC của hai nước cùng xây dựng.
Sau phiên đàm phán, Thứ trưởng Quốc phòng kiêm quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan - Tướng Nattaphon Narkphanit và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia - Tướng Tea Seiha đã ký biên bản ghi nhớ ghi lại các thỏa thuận đạt được trong ba ngày làm việc.
Phần mình, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cũng cho biết thông tin tương tự.
"Tôi xin chúc mừng việc tổ chức thành công cuộc họp vào ngày 7-8, với sự tham dự quan sát của Malaysia, Mỹ và Trung Quốc. Cuộc họp này nhằm thực thi các thỏa thuận đã đạt được giữa tôi và Ngài Phumtham Wechayachai, quyền Thủ tướng Thái Lan hồi 28-7" - ông Hun Manet viết trên Facebook.
Theo ông Hun Manet, Campuchia và Thái Lan đã thảo luận và thống nhất về các điều kiện thực thi thỏa thuận ngừng bắn, cũng như tăng cường trao đổi giữa lực lượng quân đội hai bên.
Cả hai phía cũng đồng ý thúc đẩy xây dựng cơ chế giám sát việc thực thi ngừng bắn của Đội quan sát viên ASEAN, đồng thời nhất trí thành lập Đội quan sát viên tạm thời do lực lượng vũ trang Malaysia dẫn đầu để tiến hành giám sát ngay lập tức.
Hai bên cũng đã đồng thuận tổ chức cuộc họp chung của Ủy ban Biên giới cấp khu vực (RBC) trong vòng 2 tuần và cuộc họp của GBC trong vòng một tháng sau cuộc họp bất thường lần này. Trong trường hợp cần thiết, hai bên có thể triệu tập thêm cuộc họp bất thường GBC theo hình thức như trên.
Phía Campuchia cũng đã đề nghị Thái Lan sớm trả tự do cho 18 binh sĩ Campuchia đang bị lực lượng Thái Lan tạm giữ.
Cuộc họp lần này được tổ chức nhằm giảm căng thẳng tại khu vực biên giới Campuchia và Thái Lan, hướng đến hòa bình bền vững và sự chung sống hòa bình giữa người dân hai nước.