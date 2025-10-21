Campuchia lên kế hoạch kết nối kênh đào Phù Nam Techo với sân bay mới

Phát biểu tại buổi lễ khai trương chính thức Sân bay quốc tế Techo (TIA) dưới sự chủ trì của Thủ tướng Campuchia Hun Manet vào ngày 20/10, ông Pung Kheav Se, người sáng lập tập đoàn Đầu tư Campuchia Hải ngoại (OCIC), chủ đầu tư dự án Sân bay Quốc tế Techo đã công bố kế hoạch xây dựng một tuyến đường thủy dài 10km trị giá 100 triệu USD, kết nối hồ Choeung Loung ở phía nam sân bay quốc tế Techo với sông Bassac và dự án kênh đào Phù Nam Techo. Theo ông Kheav Se, sau khi được kết nối thẳng với kênh đào Phù Nam Techo và xuống cảng biển tại Kep, sân bay quốc tế Techo sẽ trở thành một trung tâm phức hợp về kết nối hàng không, đường bộ và đường thủy.

Ông Pung Kheav Se, người sáng lập tập đoàn Đầu tư Campuchia Hải ngoại (OCIC), chủ đầu tư dự án Sân bay Quốc tế Techo

Sân bay quốc tế Techo được xếp hạng cấp 4F, hạng cao nhất trong tiêu chuẩn hàng không toàn cầu, có khả năng tiếp nhận tất cả các loại máy bay, bao gồm cả những máy bay chở khách lớn nhất thế giới như Airbus A380, Boeing 747… Tọa lạc trên diện tích rộng hơn 2.600 ha trên các địa bàn thuộc tỉnh Kandal và tỉnh Takeo, sân bay mới nằm cách thủ đô Phnom Penh khoảng 20 km, chính thức vận hành thương mại từ ngày 9/9/2025 thay thế hoàn toàn Sân bay Quốc tế Phnom Penh cũ.

Sân bay Quốc tế Techo

Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã thể hiện sự ủng hộ đối với kế hoạch này và các dự án liên quan sân bay quốc tế Techo, đồng thời mong đợi các dự án sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và tạo thêm nhiều việc làm cho người dân Campuchia.

Theo Bộ Giao thông - Công chính Campuchia, kế hoạch xây dựng tuyến đường thủy nói trên là một dự án tư nhân và bộ này chưa nhận được thông báo hoặc đề nghị chính thức nào về việc triển khai dự án.

Campuchia cũng đã chính thức khởi công kênh đào Phù Nam Techo vào tháng 8/2024 và dự kiến hoàn tất dự án vào năm 2028.